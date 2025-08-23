Ronaldo, delusione in Arabia: perde la Supercoppa e ‘sfiora’ le lacrime

(Adnkronos) –

Cristiano Ronaldo ha perso la finale della Supercoppa d'Arabia. Il fuoriclasse portoghese ha giocato oggi, sabato 23 agosto, il match che il suo Al Nassr ha disputato contro l'Al Ahli e valido per il primo trofeo stagionale in Arabia Saudita. Ronaldo, che festeggiava la sua 100esima presenza con il club saudita, ha portato in vantaggio i suoi su rigore al 41', salvo poi essere raggiunto in pieno recupero, al 51', dal gol dell'ex Milan Kessié. L'Al Nassr è tornato in vantaggio all'81' con un altra vecchia conoscenza della Serie A, l'ex Inter Brozovic, ma ancora una volta l'Al Ahli ha pareggiato grazie all'ex difensore della Roma Ibanez all'89'. Il match, che si è chiuso quindi sul 2-2, è proseguito ai calci di rigore dove si è imposto 5-4 l'Al Ahli, provocando la reazione, fatta di tristezza e rabbia di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, che non ha ancora potuto festeggiare il suo primo trofeo in Arabia, è apparso sconsolato, quasi in lacrime, e si è avviato rapidamente verso gli spogliatoi. Le immagini, diventate virali su X, hanno mostrato un CR7 che, come suo solito, non ha saputo digerire la sconfitta e mascherare la delusione, anzi. Si è messo le mani sui fianchi, si è portato la maglietta sul volto e ha allargato le braccia, visibilmente arrabbiato per il risultato. Ronaldo, 40 anni compiuti lo scorso febbraio, ha rinnovato il suo contratto con l'Al Nassr, che sarebbe scaduto lo scorso 30 giugno, decidendo quindi di continuare a giocare in Arabia Saudita. La decisione era stata già annunciata dallo stesso Cristiano, sebbene il percorso non sia stato lineare. CR7 aveva infatti scritto sui social media "il capitolo è finito" dopo l'ultima partita di campionato dell'Al Nassr il mese scorso, alimentando le speculazioni su un suo possibile addio al club di Riad. Poi però aveva smentito ogni voce di mercato: "Praticamente non cambierà nulla, resto all'Al Nassr. Non è importante per me partecipare al Mondiale per Club, conta solo la Nazionale. Ci sono stati molti contatti comunque con le squadre che vi partecipano, ho ricevuto tanti inviti, alcuni significativi e altri no, ma non ci andrò". Nelle ultime settimane ha inoltre annunciato il matrimonio con la compagna, e madre dei suoi figli, Georgina Rodriguez. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)