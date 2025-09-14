Roma-Torino 0-1, si ferma la corsa di Gasperini: Simeone regala la vittoria ai granata - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Salernitana, stasera si apre un nuovo capitolo
MotoGp, Marquez trionfa nel Gp di San Marino. Secondo Bezzecchi, cade Bagnaia
Roma-Torino 0-1, si ferma la corsa di Gasperini: Simeone regala la vittoria ai granata
La mela: un frutto senza tempo
Ultim'ora Nazionale

Roma-Torino 0-1, si ferma la corsa di Gasperini: Simeone regala la vittoria ai granata

  • Settembre 14, 2025
  • 0
  • 103
  • 2 Min Read
Roma-Torino 0-1, si ferma la corsa di Gasperini: Simeone regala la vittoria ai granata

(Adnkronos) –
Il Torino batte la Roma nella terza giornata di Serie A. Oggi, domenica 14 settembre, i granata si sono imposti all'Olimpico superando i giallorossi con il risultato di 1-0 grazie al gol, al 59' di Giovanni Simeone, acquistato in estate dal Napoli. Sconfitta inattesa quindi per Gasperini, che arrivava dai due successi in altrettante partite contro Bologna e Pisa, e che rimane quindi a sei punti in classifica. Sale invece a 4 la squadra di Baroni, che trova il primo successo sulla panchina granata dopo la sconfitta dell'esordio contro l'Inter e il pareggio interno con la Fiorentina.  Inizio arrembante della Roma, che sfrutta l'entusiasmo dell'Olimpico per il nuovo corso Gasperini e chiude il Torino nella propria metà campo. I primi minuti sono tutti a tinte giallorosse, poi i granata vengono fuori e creano occasioni soprattutto in ripartenza. Il match non si sblocca e a fine primo tempo è 0-0. Il copione non cambia nel secondo, con la Roma a fare la partita e il Torino a difendersi e ripartire. I granata però concedono poco e al 59' colpiscono. Simeone recupera un bel pallone a centrocampo e scambia con un compagno, calciando poi a giro da fuori area e bucando Svilar sul palo lontano. Il gol gela l'Olimpico ma scuote la Roma. I giallorossi alzano il pressing e creano occasioni su occasioni, soprattutto nel finale, dove prima Mancini, poi Soulé e il neoentrato El Shaarawy sprecano ottime chance per il pari. Termina quindi 0-1 all'Olimpico.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025