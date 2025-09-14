La mela: un frutto senza tempo

La mela è uno dei frutti più amati e diffusi al mondo: semplice, versatile e sempre presente sulle nostre tavole. Dietro la sua apparente semplicità, però, si nasconde un universo di varietà, colori, consistenze e sapori che rendono questo frutto un vero protagonista della stagionalità.Ne esistono centinaia di varietà, ognuna con caratteristiche uniche: dalla dolcezza croccante della Golden Delicious, alla freschezza leggermente acidula della Granny Smith, fino alla polpa succosa e aromatica della Fuji o della Pink Lady. Ogni stagione porta con sé le sue mele: dall’autunno, momento di raccolta per eccellenza, fino all’inverno, quando le varietà a lunga conservazione continuano a essere protagoniste di ricette e merende salutari.”Una mela al giorno toglie il medico di torno” non è solo un proverbio: questo frutto è ricco di vitamine, sali minerali, fibre e antiossidanti, che aiutano a favorire la digestione, regolare il metabolismo e sostenere il benessere quotidiano. La pectina, una fibra naturale contenuta nella buccia, contribuisce a ridurre il colesterolo e a mantenere in equilibrio la flora intestinale.In cucina la mela è un ingrediente sorprendentemente versatile: perfetta a crudo, da sgranocchiare come snack veloce, ma anche protagonista in ricette dolci e salate. Trova spazio nei dolci tradizionali come la torta di mele, lo strudel o le crostate, ma si presta anche a preparazioni moderne come insalate gourmet, risotti, vellutate o abbinamenti con formaggi e carni. Il suo gusto equilibrato e le diverse consistenze la rendono un alleato prezioso per chi ama sperimentare.Che sia rossa, gialla o verde, ogni mela racchiude un piccolo scrigno di bontà e salute. La sua stagionalità ci ricorda l’importanza di consumare frutti freschi, rispettando i ritmi della natura e riscoprendo il valore di un prodotto che, pur essendo così comune, non smette mai di sorprendere in cucina. Lonza di maiale in crosta con mele Ingredienti (per 4 persone) 800 g di lonza di maiale intera 2 mele (meglio Golden o Renette, dolci e leggermente acidule) 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare 1 cipolla piccola 1 cucchiaio di senape dolce o delicata 1 cucchiaio di miele (facoltativo, per esaltare la mela) 1 rametto di rosmarino Olio extravergine di oliva q.b. Sale e pepe q.b. 1 uovo (per spennellare) Preparazione Massaggiare la lonza con sale, pepe e un filo d’olio. In una padella rovente, rosolarla su tutti i lati finché non forma una crosticina dorata: questo passaggio serve a sigillare i succhi e mantenerla morbida.Nel frattempo preparare il ripieno: in un tegame stufare la cipolla tritata con un filo d’olio, poi aggiungere le mele sbucciate e tagliate a cubetti insieme al miele e al rosmarino. Cuocere per circa dieci minuti, finché le mele diventano morbide ma non sfatte, quindi lasciare intiepidire.Stendere la pasta sfoglia e spalmarvi un velo di senape. Distribuire al centro il composto di mele e cipolle e adagiarvi sopra la lonza. Richiudere bene la sfoglia, sigillando i bordi.Trasferire il rotolo su una teglia rivestita di carta forno, spennellare con l’uovo sbattuto e cuocere in forno preriscaldato a 190 °C per circa 40-45 minuti. Lasciare riposare dieci minuti prima di tagliare. La lonza va tagliata a fette spesse e servita con il suo ripieno di mele. Si abbina perfettamente a contorni di stagione come patate arrosto, verdure al forno o un purè delicato. Sfogliatine di mele con confettura di albicocche PER 4 SFOGLIATINE INGREDIENTi 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare 3 mele bio 1 vasetto di confettura di albicocche Zucchero di canna Cannella( facoltativa) 1 tuorlo d’uovo PREPARAZIONE Dividere in 4 la pasta sfoglia,spenellate ogni rettangolo di confettura e ripiegatelo su se stesso,lavarte le nele e tagliatele a metà. Prendere una meta ,adagiate sulla pata sfoglia e ritagliatene la sagoma. Con la pasta in eccedenza fate le foglie,il torsolo e creare una striscia di contorno per la sfogliatina Farcite con la confettura e riadagiate la mela ,che avrete inciso per farla cuocere meglio .Spennellare con il tuorlo d’uovo. Spolverate di zucchero di canna , cannella ed infornate per 10 /15 minuti in forno preriscaldato a 180 gradi Una volta cotte lasciate intiepidire e spoverate di zucchero a velo Cherry speziato 600 ml.di vino rosso 200 ml.di cherry 1 stecca di cannella 2 bacche di anice stellato 2 chiodi di garofano 6 bacche di ginepro 2 fette di limone 2 fette di arancia o mandarino 4 fette di mela 100 gr di zucchero di canna 1 cucchiaino di zenzero in polvere PREPARAZIONE Mescolate e fate sobbollire 10 minuti. Fate riposare 30 minuti. Riscaldate e versare nei bicchieri,ponete in ognuno una stecca di cannella e servite

Raffaella D’Andrea