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Roma-Cagliari, mano di Pisilli e calcio di rigore per i sardi

  • Ottobre 27, 2026
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Roma-Cagliari, mano di Pisilli e calcio di rigore per i sardi

(Adnkronos) –
Proteste in Roma-Cagliari. Oggi, martedì 27 ottobre, i giallorossi hanno sfidato i sardi nella nona giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale. Nel corso del primo tempo l’arbitro ha assegnato calcio di rigore agli ospiti per tocco di mano di Pisilli nell’area della Roma. 

Succede tutto all’8′. Un tiro al volo dall’interno dell’area di rigore viene deviato da Pisilli, che però colpisce la sfera con il braccio largo deviandone la traiettoria. L’arbitro Feliciani inizialmente non si accorge del tocco ma viene richiamato dal Var.  

Dopo on field review, il direttore di gara assegna calcio di rigore al Cagliari tra le proteste di Gasperini. Sul dischetto di presenta Nzola che firma il momentaneo vantaggio sardo. 

 

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