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Intesa Sanpaolo, ok da Bce ad acquisizione controllo Monte dei Paschi di Siena

  • Ottobre 27, 2026
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Intesa Sanpaolo, ok da Bce ad acquisizione controllo Monte dei Paschi di Siena

(Adnkronos) – Intesa SanPaolo ha ricevuto dalla Banca Centrale Europea l’autorizzazione preventiva all’acquisizione della partecipazione diretta di controllo in Mps e all’acquisizione delle partecipazioni indirette di controllo in Wise Dialog Bank , Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Mediobanca Premier e Compass Banca, nonché all’acquisizione di una partecipazione indiretta qualificata in Banca Progetto.  

La Banca Centrale Europea ha contestualmente rilasciato l’autorizzazione ad acquisire una partecipazione in Mps e nelle sue partecipate il cui valore supera complessivamente il 10% dei fondi propri consolidati del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.  

 

Intesa Sanpaolo ha anche ricevuto dalla Banca d’Italia l’autorizzazione preventiva all’acquisizione di partecipazioni indirette di controllo in Monte Paschi Fiduciaria, Spafid, Mbps Leasing, MBCredit Solutions, MbFacta e Mediobanca Sgr nonché l’acquisto di partecipazioni indirette qualificate in Fidi Toscana e nelle società di gestione del risparmio del Gruppo Generali. 

finanza

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