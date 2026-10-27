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Consegnata la borsa di studio offerta dalla BCC Monte Pruno

  • Ottobre 27, 2026
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Consegnata la borsa di studio offerta dalla BCC Monte Pruno

Un riconoscimento al merito e un sostegno concreto alla formazione da parte della BCC Monte Pruno ha visto oggi la sua ufficialità presso il Campus Universitario di Fisciano. È stata consegnata a Josef Alaa Eddin la borsa di studio finanziata dalla Banca Monte Pruno e destinata allo studente distintosi per merito tra i partecipanti alla prima edizione del Master di II livello in Anticorruzione, Data Protection e Cybersecurity dell’Università degli Studi di Salerno. Il conferimento è avvenuto nell’Aula Nicola Cilento, in occasione della cerimonia odierna che ha inaugurato la seconda edizione del Master, direttamente dal Direttore Generale della Banca Monte Pruno Dott. Cono Federico, affiancato dal Magnifico Rettore UNISA Prof. Virgilio D’Antonio e dal Direttore del DSG UNISA e Direttore del Master Prof. Francesco Fasolino.La giornata inaugurale del Master di II Livello in Anticorruzione, Data Protection e Cybersecurity, coordinata dal Prof. Francesco Fasolino, si è aperta con i saluti del Magnifico Rettore Prof. Virgilio D’Antonio, del Prof. Salvatore Sica, Decano del Dipartimento DSG, e del Prof. Giuseppe D’Angelo, Presidente del Consiglio Didattico del Dipartimento DSG. Successivamente ci sono stati diversi interventi, tra cui anche quello del Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico, hanno introdotto il momento centrale della giornata: la lectio magistralis del Procuratore della Repubblica di Salerno Dott. Raffaele Cantone, sul tema “Il contrasto alla corruzione tra repressione e prevenzione”. In questo contesto, la borsa di studio, pertanto, conferma l’impegno della Banca Monte Pruno, nell’ambito della collaborazione con il Dipartimento Scienze Giuridiche, per valorizzare i talenti e favorire la formazione di professionalità specialistiche preparandoli al mondo del lavoro. «Premiare il merito – ha sottolineato il Direttore Generale Cono Federico – significa riconoscere il valore dell’impegno e offrire un incoraggiamento concreto a chi investe nella propria formazione. Questa borsa di studio esprime il senso della nostra collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno nell’accompagnare i discenti nel loro percorso di crescita e contribuire a creare nuove opportunità. Averla consegnata nella giornata inaugurale della seconda edizione vuole essere un modo per diffondere fiducia per la diffusione della cultura della legalità e per lo sviluppo di competenze al servizio delle istituzioni, delle imprese e del territorio. Un sentito grazie ai Professori Fasolino e Sessa per averci voluto coinvolgere e per credere fermamente in questa collaborazione che già ha in cantiere, oltre al Master, altre iniziative formative di valore». La borsa di studio consegnata oggi è stata, altresì, confermata anche per la nuova edizione del Master partita oggi a Fisciano.

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