Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera: l'eleganza della rinascita

Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera: l'eleganza della rinascita

(Adnkronos) – Con Spectre Inspired by Primavera, Rolls-Royce firma una collezione che trasforma la stagione più delicata e vitale dell’anno in un’esperienza di lusso senza tempo. La maison britannica interpreta la primavera come un momento di rinascita, di luce e di bellezza, traducendola in dettagli esclusivi che fondono artigianato e innovazione. 
Martina Starke, Head of Bespoke Design, descrive l’iniziativa come un omaggio a un istante effimero reso eterno: la fugacità della natura che si cristallizza nell’eleganza di una Rolls-Royce. La collezione si articola in tre interpretazioni: Evanescent, Reverie e Blossom. Ognuna cattura un aspetto diverso della stagione, trasformandolo in linguaggio estetico.  L’elemento simbolico centrale è il ciliegio in fiore, presente sulla Coachline dipinta a mano, sui poggiatesta ricamati e persino sugli inserti in legno Blackwood della plancia e della console. Qui, grazie a un’inedita lavorazione laser con oltre trenta differenti densità, i rami fioriti emergono in un effetto tridimensionale sorprendente. Le Starlight Doors e la fascia illuminata riproducono le costellazioni del “Triangolo di Primavera”, con migliaia di fibre ottiche che donano all’abitacolo un’atmosfera poetica e quasi onirica. Questa versione si ispira alla vitalità dei prati in fiore. La livrea Crystal over Arctic White è arricchita da dettagli in Turchese, abbinati a interni in pelle Grace White con contrasti Chartreuse. “Reverie” evoca spiritualità e armonia. Esterni in Duck Egg Blue, dettagli in Forge Yellow e un abitacolo che unisce pelle Grace White e Charles Blue creano un ambiente ovattato e contemplativo. La variante più vibrante, con carrozzeria Velvet Orchid Metallic, interni in pelle Grace White e inserti Peony Pink. Accenti gialli Forge illuminano l’ambiente con energia solare. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

