Rocco Hunt: il momento giusto per tornare a Sanremo

Rocco Hunt è in gara a Sanremo 2025, dove torna per la terza volta dopo aver trionfato nel 2014 nella sezione ‘Nuove proposte’ con il brano ‘Nu juorno buono’ – prima vittoria di un brano hip hop e di un brano in lingua napoletana nella storia delle ‘Nuove proposte’ del Festival – e dopo aver partecipato nel 2016 nella sezione Campioni con in brano ‘Wake Up’. A soli trent’anni Rocco Hunt è uno degli artisti più rilevanti del panorama musicale italiano e un riferimento fondamentale della scena rap che, con il suo lavoro, ha aperto la strada ad artisti di nuova generazione cresciuti con la sua musica. È uscito il 29 novembre per la prima volta in digitale e in cd e vinile per la prima volta in fisico ‘Spiraglio di periferia’, È il momento giusto per tornare a Sanremo. La mia musica nuova è pronta e, qualche giorno fa, vi dicevo come io abbia ritrovato la fame dei primi dischi. A Sanremo tornerò con un pezzo scritto con quella penna che avevo usato in un’altra mia prima volta, proprio lì. Dopo tutti questi anni sarei tornato a Sanremo solo con la canzone giusta: ce l’ho, ed è uno dei pezzi più importanti che abbia mai scritto perché rappresenta la mia storia e quella di molti altri. Manca poco… sto turnann’ a Sanremo”, scrive Rocco HUNT sui suoi social.