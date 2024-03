Roccapiemonte. I funerali di Riccardo Milione vittima di un tragico incidente a Molina

Vietri sul Mare/Nocera Inferiore. Nonostante la pioggia battente nessuno è voluto mancare per l’estremo saluto a Riccardo Milione, il 32enne rimasto vittima di un drammatico incidente stradale verificatosi sabato scorso a Molina di Vietri sul Mare mentre stava per rincasare insieme al fratello che era su un’altra moto. Prima della celebrazione eucaristica nella piccola Chiesa di Santa Maria del Ponte a Roccapiemonte, presieduta dal parroco don Giuseppe Ferraioli, gli amici hanno voluto ricordarlo con parole semplici, dettate dal cuore, che hanno descritto Riccardo come un ragazzo speciale, perbene, altruista e sorridente. Tra i presenti anche il sindaco Carmine Pagano e parte dell’amministrazione comunale. Palazzo Comunale con bandiera a mezz’asta in segno di lutto. “Gesù era accanto a Riccardo sull’asfalto, ha detto don Ferraioli nella sua omelia, in ambulanza e al momento del suo ultimo respiro. Non l’ha lasciato cadere nel buio, ma l’ha portato con sé nella luce eterna. Riccardo è ora in Paradiso proprio con Gesù”. Al termine della Santa messa, quando il feretro è uscito dalla chiesa, il cielo si è tinto di colore azzurro grazie a dei fumogeni, sono stati sparati dei fuochi di artificio, gettati coriandoli e fatto volare dei palloncini bianchi. In sottofondo prima il rombo dei motori, di quelle auto che erano il lavoro ma anche la passione di Riccardo, e poi la musica di Vasco Rossi a tutto volume, prima di un lungo e caloroso applauso che ha accompagnato il feretro che nel frattempo lasciava la chiesa. Il 32enne è deceduto in ospedale a Cava de’ Tirreni dove è arrivato in fin di vita a seguito delle gravi ferite e per quell’incidente resta un unico indagato che è il conducente del furgone contro cui la moto con in sella Riccardo Milione si è schiantata prima di finire la corsa contro un’altra auto facendo fare un volo di diversi metri al 32enne.