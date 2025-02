Rocca Cilento: nuova illuminazione

di Arturo Calabrese

Continua a Lustra il progetto dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Guerra di ammodernamento e rifacimento del sistema di pubblica illuminazione.

«Altre 11 famiglie potranno beneficiare della pubblica illuminazione davanti alle proprie abitazioni – dice il primo cittadino – nel primo intervento, già oltre 29 famiglie avevano finalmente potuto beneficiare dell’illuminazione pubblica, l’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e nuovi servizi per tutte le famiglie, soprattutto quelle nelle zone periferiche. Siamo al lavoro per reperire ulteriori risorse e poter estendere la copertura dell’illuminazione pubblica su tutto il nostro territorio nel corso del prossimo anno.

Un progetto che all’inizio del mandato sembrava quasi impossibile, ma ce l’abbiamo fatta! E questa è la più grande soddisfazione per me come sindaco e per la mia amministrazione di questo meraviglioso luogo». Quello dell’illuminazione pubblico è un intervento che ha diversi scopi. Oltre a quello più scontato ed utile, avere luce vuol dire maggior sicurezza, in un periodo di numerosi casi di furti ai danni di privati e aziende, c’è anche un aspetto estetico che non può essere sottovalutato. Occhio di riguardo, dunque, per il centro storico di Roca Cilento, che è stato abbellito negli ultimi anni da una serie di piccole accortezze.

Fioriere e sedute, ad esempio, sono state già installate e adesso c’è la nuova serie di pali della luce. Installazione che non stonano nel contesto storico del borgo di Rocca Cilento, tra i più antichi del territorio, e che ben si adattano ad una cornice unica ed evocativa. «La soddisfazione – conclude il sindaco Luigi Guerra – è nel vedere un risultato finale così particolare nel quale tutto sembra essere al suo posto. Uno dei tanti piccoli passi verso nuovi obiettivi e verso la crescita del paese in ottica, anche, turistica».