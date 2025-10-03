Robbie Williams parla della sindrome di Tourette: "Terrorizzato di andare in tour" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

‘Belve’ torna su Rai 2: Fagnani annuncia la nuova edizione dal 28 ottobre con 7 puntate
Mobilità: Telepass Mare, al via fase due della sperimentazione
Stefano De Martino compie 36 anni, festa in diretta ad ‘Affari Tuoi’
Tumori, Serie A Women-Msd unite per la prevenzione tumori Hpv-correlati
Prima Pagina Nazionale

Robbie Williams parla della sindrome di Tourette: “Terrorizzato di andare in tour”

  • Ottobre 3, 2025
  • 0
  • 100
  • 2 Min Read
Robbie Williams parla della sindrome di Tourette: “Terrorizzato di andare in tour”

(Adnkronos) –
Robbie Williams parla della sindrome di Tourette con cui convive da anni: "È invadente", ha dichiarato la popstar britannica ospite del podcast 'I'm ADHD! No You're Not', in cui si parla della sindrome da deficit di attenzione ed iperattività (Adhd) e delle esperienze personali legate a questa condizione. Nell'intervista, ha ammesso di essersi sottoposto a un test per l'autismo, che è risultato negativo ma ha rivelato la presenza di "tratti autistici", a partire dall'ansia scatenata dall'abbandono di uno spazio sicuro come il suo letto. "Ovunque al di fuori di quel letto è la mia zona di disagio", spiega l'artista che convive "con pensieri invadenti", da cui non riesce a distrarsi "nemmeno in uno stadio pieno di persone che ti amano".  L'interprete di 'Angels' e 'Feel' – che in passato ha avuto problemi di dipendenza da alcol e droghe che lo hanno portato ad affrontare diversi periodi di riabilitazione – ha confessato di essere "terrorizzato di andare in tour" nonostante per decenni si sia esibito "davanti a stadi e arene sold out da solista e, prima ancora, come membro dei Take That". Anche se "tutti i giorni indosso una maschera, appaio pieno di sicurezza e questo ha funzionato perché la mia faccia finisce sui poster e la gente continua a comprare i biglietti, la realtà è che tutto questo mi danneggia", spiega Williams, che ora si dice "più consapevole della sua salute mentale, che sta migliorando", mentre prima "sono passato dal prendere le pillole al frantumarle e sniffarle".  Il cantante ricorda come nel periodo dei "20-30 anni sia stato orribile, ho iniziato a migliorare a 40 anni. Ma provo ancora disagio. Continuo ad indagare sulle motivazioni", conclude.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Prima Pagina Nazionale

Vladimir Medinsky, il falco preferito di Putin

(Adnkronos) – Ex ministro della Cultura, consigliere del leader russo, considerato

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

Panatta elogia Musetti, qualcuno ci vede un

(Adnkronos) – Adriano Panatta pazzo di Lorenzo Musetti. L'ex tennista azzurro,

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

De Angelis: “America’s Cup a Napoli è

(Adnkronos) – “L’Americas Cup a Napoli è principalmente un grande successo

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

Eurovision, fischi alla cantante israeliana Yuval Rapahel:

(Adnkronos) – Qualche fischio, ma anche qualche bandiera palestinese sventolata, dalla

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

Amici, la finale non va in onda

(Adnkronos) – La finalissima di Amici non andrà in onda questa

agest.it
Maggio 17, 2025