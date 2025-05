RItrovato l’ultras della Paganese scomparso

Pagani. A distanza di 72 ore dalla scomparsa ritrovato ieri presso il quartiere Vomero di Napoli il tifoso della Paganese Sebastiano Nastro che da lunedì non dava notizie di sè. Sta bene ed è tornato a casa. La notizia del ritrovamento del 40enne, che soffre della patologia del disorientamento, ha posto fine ai giorni di apprensione e ricerche incessanti. Una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso non solo la famiglia, ma anche amici, conoscenti e tanti cittadini che si sono mobilitati per aiutare la famiglia. Conosciuto a Pagani, tifoso appassionato della compagine azzurrostellata, è affetto da una patologia neurologica che comporta disorientamento e difficoltà cognitive. Proprio per questa condizione, il suo allontanamento improvviso da casa aveva fatto temere il peggio sin da subito. Nel pomeriggio di lunedì, infatti, l’uomo era uscito come di consueto, ma non aveva fatto più ritorno, rendendosi irreperibile. A raccontare i primi momenti di quella giornata era stato il cognato, che aveva lanciato l’allarme insieme al resto della famiglia. Non era stato visto rincasare e si sono allarmati, giacchè giornalmente assume farmaci proprio a causa di quella patologia di cui soffre che lo portava a essere puntuale per la somministrazione del medicinale. Ma lunedì non è tornato a casa, i familiari l’hanno anche rintracciato con il telefonino e lui aveva riferito di trovarsi in piazza Sant’Alfonso a Pagani ma in realtà era altrove, a Ponticelli (Napoli sud). “Diceva di trovarsi in Piazza Sant’Alfonso. Ma parlando con un passante a cui ha consegnato il cellulare, abbiamo scoperto che era a Ponticelli. Dopo quella telefonata, più nulla. Si sentivano solo i suoi passi: aveva il telefono acceso in tasca mentre camminava”, ha detto il cognato. Subito è partita la denuncia presso la locale tenenza dei carabinieri e sono cominciate le ricerche partendo dalla zona di Ponticelli: il tam tam mediatico ha preso corpo con cittadini e mondo ultras a diffondere la notizia della sua scomparsa. Nei giorni successivi sono arrivate varie segnalazioni: si è parlato della sua possibile presenza tra Barra, Ponticelli e il centro di Napoli. Un presunto avvistamento martedì sera nei pressi dell’Ospedale del Mare non aveva però trovato conferme. Poi, la svolta. Sebastiano è stato ritrovato ieri al Vomero, in stato confusionale ma in buone condizioni. La notizia ha immediatamente fatto il giro dei social, accolta con un enorme sospiro di sollievo dalla comunità paganese, che si era stretta attorno alla famiglia in questo momento difficile.