di Aniello Salzano

L’avvocato Gugliemo Scarlato, nella qualità di presidente e portavoce dell’Associazione “Vincenzo Scarlato” il 26 Ottobre ha presentato al tribunale di Salerno il ricorso per la verifica della costituzionalità dello “Stabilicum”, la legge elettorale del Governo Meloni, approvata a colpi di fiducia dalla maggioranza di Centrodestra. Il che è tutto dire !

L’avv. Guglielmo Scarlato da anni si è fatto interprete dei tanti amici del Comitato per la Riforma della legge elettorale, i quali si battono da molto tempo prima contro il “Rosatellum” e oggi contro il cosiddetto “Stabilicum”, soprannominato da molti anche “Melonellum”. Egli, insieme ad altri insigni giuristi, come i proff. Sergio Perongini, Armando Lamberti, Giovanni D’Alessandro e l’avv. Marco De Caro, nel ricorso ha rappresentato l’esigenza di restituire ai cittadini la scelta dei propri rappresentanti in Parlamento, evidenziando alcuni profili di incoerenza della legge elettorale con la Carta Costituzionale, che con essa tra l’altro si tenta di aggirare.

A loro va riconosciuto l’impegno profuso, ma è all’anima vera, ispiratrice del Comitato, a Guglielmo Scarlato, che vanno riconosciute la diligenza e la dedizione allo straordinario e prezioso lavoro svolto, che testimoniano il rispetto nei confronti della nostra democrazia costituzionale e la considerazione per i valori che una legge elettorale dovrebbe proteggere. Una Riforma elettorale che non rispetta la reale volontà degli elettori rappresenta un attentato alla democrazia, un vulnus alle regole che vanno ad incidere profondamente “sulla composizione del Parlamento”.

Nel ricorso presentato, uno dei primi in Italia, se non addirittura il primo, e la cui discussione il Tribunale di Salerno ha fissato per il 14 Gennaio 2027, si contestano la figura del Capolista bloccato, l’eccessivo premio di maggioranza alla lista o alla coalizione che raggiunge il 42% dei voti, la mancata alternanza di genere, le modalità di attribuzione dei seggi al Senato, l’indicazione preventiva da parte dei Partiti sulla scheda elettorale del candidato alla Presidenza del Consiglio, una prerogativa che appartiene esclusivamente al Presidente della Repubblica, ed anche la richiesta di numero eccessivo delle firme necessarie alla presentazione di eventuali nuove liste.

L’Associazione “Vincenzo Scarlato”, così come il Comitato, composto da sensibilità politiche differenti, attraverso la promozione di dibattiti pubblici e convegni, si batte da anni per il ritorno ad un sistema elettorale che eviti un ulteriore allontanamento degli elettori dalle urne e dei cittadini dalla vita politica del nostro Paese. Per una legge elettorale che impedisca e contrasti il fenomeno di incrostazione del potere e del consenso, limitandolo a cerchi magici o contesti familiari. E perchè questo si possa verificare, è necessario affrontare “il cuore stesso della democrazia rappresentativa”, con una risposta che è semplicissima: non i capi partito, non le segreterie dei Partiti (personali), devono decidere chi eleggere e la stessa composizione del Parlamento ! Gli Italiani, come va dicendo Guglielmo Scarlato, vogliono “il Parlamento degli elettori, non quello dei cortigiani” !