di Erika Noschese

Contrastare la violenza maschile sulle donne agendo direttamente sulle radici culturali del problema e affiancando alla repressione giudiziaria un percorso mirato di recupero e responsabilizzazione per gli autori degli abusi. Hanno preso il via ieri le attività formative del progetto “Cuav Anteros”, un piano d’azione strutturato promosso dall’Ambito S5 – composto dai Comuni di Salerno e Pellezzano – in qualità di capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo che riunisce l’Azienda Consortile Agro Solidale (Ambito S01-3), l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, l’Azienda Consortile “Agorà S10” e l’associazione “A Voce Alta Salerno Odv”. Finanziata dalla Regione Campania con risorse del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un importo complessivo di centoduemilacinquecento euro, l’iniziativa punta a intervenire sulle condotte di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica, favorendo negli uomini maltrattanti il riconoscimento delle proprie azioni e l’assunzione di responsabilità per scongiurare la reiterazione dei reati. Un modello operativo che recepisce le direttive dell’Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 e i principi della Convenzione di Istanbul, integrando il trattamento degli autori con la priorità assoluta della sicurezza delle donne e dei minori attraverso un Protocollo d’intesa sottoscritto anche con la Procura della Repubblica e la Questura di Salerno. “La piaga purtroppo non si conclude ma continua, e noi vogliamo lavorare soprattutto sugli uomini: è questo il messaggio che intendiamo lanciare con la nascita di questo centro per uomini autori di violenza – ha dichiarato Paola De Roberto, assessora alle Politiche sociali del Comune di Salerno – vogliamo lavorare sugli uomini perché è lì il problema e bisogna abbattere una cultura patriarcale che sta determinando il femminicidio, un delitto diverso dall’omicidio perché ha alle spalle una matrice culturale forte. Non credo esistano altri crimini che abbiano alla base un simile tema culturale. Ieri è nato questo centro e si lavorerà sulla formazione degli uomini maltrattanti, sulla sensibilizzazione dei giovani, in cui credo moltissimo, e in rete con altri partner, in particolare con l’Asl, la Questura e la Procura. Da Salerno lanciamo anche un patto degli uomini, cercando di coinvolgere soggetti promotori maschili che possano assumere impegni concreti contro la violenza sulle donne”. L’architettura del progetto si fonda proprio su una risposta multifattoriale e su una stretta sinergia tra istituzioni, servizi sanitari, forze dell’ordine, scuole e Centri antiviolenza del territorio, nel pieno rispetto dell’autonomia dei rispettivi percorsi. “Già dalla Convenzione di Istanbul si parla sempre di risposta integrata: non è più sufficiente pensare che questi problemi li possa risolvere soltanto il diritto penale o la sanzione penale – ha sottolineato Rocco Alfano, procuratore aggiunto e procuratore vicario della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – è necessario avviare una serie di percorsi terapeutici e di recupero dell’equilibrio e della personalità dei soggetti abusanti, che nella quasi totalità dei casi sono uomini. Di qui la necessità di colmare un vuoto che fino a questo momento esisteva nelle attività di recupero, ovvero centri altamente specializzati per aiutare gli uomini abusanti a uscire da un problema anche di carattere psicologico, relazionale e affettivo. Questo Cuav e altre iniziative simili aiuteranno sicuramente ad avviare tale percorso, che non sarà facile, ed è bene essere intellettualmente onesti nel dirlo, perché bisogna contemperare le esigenze di recupero dei soggetti abusanti, che per noi dal punto di vista giudiziario sono indagati e imputati, con la tutela delle vittime, molto spesso donne vulnerabili e ancor più spesso minorenni. Bisognerà trovare il giusto punto di equilibrio e in questo sarà fondamentale la capacità del centro di creare programmi terapeutici individualizzanti”. Il magistrato ha poi inquadrato la dimensione del fenomeno nel contesto salernitano, evidenziando come la risposta repressiva debba necessariamente accompagnarsi a un’azione preventiva sul tessuto educativo. “Il nostro territorio non è diverso dagli altri contesti nazionali e ormai il Codice rosso rappresenta un’emergenza – ha aggiunto il procuratore aggiunto Alfano – non parlo ovviamente dei singoli casi aperti, sui quali vige il riserbo istruttorio e investigativo, ma del fenomeno in senso ampio che interessa anche la nostra Procura, dotatasi di un sistema di gestione di questi procedimenti con una corsia preferenziale, così come la legge 69 del 2019 ci impone ormai da tempo. Chiaramente è un’emergenza che non può essere considerata solo giudiziaria, ma è necessariamente anche un’emergenza sociale: accanto alla risposta penale repressiva serve dunque una risposta della società in termini educativi e formativi. Da questo punto di vista credo che per combattere complessivamente e definitivamente il problema un ruolo fondamentale spetti ai centri di formazione e di educazione, a partire dalla scuola, senza ovviamente trascurare le famiglie”. Proprio le scuole saranno infatti l’altro pilastro operativo di “Cuav Anteros”, con programmi di sensibilizzazione rivolti alle giovani generazioni per aiutarle a riconoscere precocemente i segnali del controllo e della prevaricazione nelle relazioni affettive, decostruendo gli stereotipi di genere e promuovendo rapporti fondati sul consenso e sulla parità.