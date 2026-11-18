di Marco Naponiello

BATTIPAGLIA. Una lunga esperienza politica e amministrativa, attraversando diverse stagioni del centrosinistra e seguendo da vicino le trasformazioni istituzionali della città. Egidio Mirra, odontoiatra di professione e figura storica della politica battipagliese, è uno dei protagonisti della vita pubblica cittadina degli ultimi decenni. La sua militanza si è sviluppata per 27 anni nell’area PDS, Democratici di Sinistra, Margherita e Partito Democratico, con incarichi anche nella direzione regionale e nella segreteria provinciale. Un percorso conclusosi nel 2021 con l’uscita dal PD e il passaggio al gruppo misto. Successivamente Mirra ha incrociato il proprio percorso amministrativo con quello della sindaca Cecilia Francese, entrando nella Giunta nel novembre 2021. Un’esperienza che lo ha visto impegnato su deleghe importanti, tra cui attività produttive, commercio, turismo e fondi comunitari, oltre ai rapporti con il personale e alle relazioni sindacali. Nel gennaio 2024 ha rassegnato le dimissioni da assessore, pur continuando a seguire le vicende politiche cittadine.

Quali sono state, a suo giudizio, le cause reali della crisi?

«La scarsa tenuta della maggioranza, che ha perso progressivamente pezzi, ma soprattutto motivazioni e prospettive. Questo ha reso possibile all’opposizione mettere insieme ragioni politiche e questioni “personali”, raggiungendo l’obiettivo». Una lettura che riconduce la fine dell’amministrazione a un progressivo logoramento degli equilibri politici, fino alla convergenza delle diverse componenti dell’opposizione.

Dalla crisi politica alla gestione commissariale: come valuta l’operato di Castrese De Rosa?

«Sta facendo quello che normalmente fanno i commissari: gestire l’ordinario e rispondere velocemente, con l’autorevolezza del ruolo, a qualche emergenza». Un giudizio sintetico che sottolinea la natura prevalentemente amministrativa dell’attuale fase, in attesa che siano i nuovi organi eletti a imprimere un indirizzo politico e programmatico alla città.

Guardando alle prossime elezioni amministrative, come si stanno muovendo le forze politiche? Sono già in corso interlocuzioni per costruire alleanze e possibili liste?

«Io sono fuori da interlocuzioni o incontri, ma, da osservatore, constato ancora confusione sia sulle alleanze, ma soprattutto sulle prospettive future della città nei prossimi anni: ruolo, funzioni nello scenario provinciale e quale sviluppo futuro».

Una riflessione che sposta il confronto dalla semplice composizione degli schieramenti alla necessità di definire una strategia complessiva. Non basta individuare i possibili alleati o costruire liste elettorali: il tema centrale riguarda anche il ruolo che Battipaglia intende assumere nel contesto provinciale e le prospettive di sviluppo che dovranno accompagnare la prossima stagione amministrativa.

Quali sono le principali emergenze e le questioni strutturali che la prossima amministrazione dovrà necessariamente affrontare?

«La questione principale è cosa il Comune può mettere in campo per diminuire le disuguaglianze sociali ed economiche, che si intrecciano con la sicurezza, che non si risolve solo con la repressione. Un piano straordinario di manutenzione della città. Pensare a una nuova viabilità per mitigare le difficoltà della mobilità, ormai diventata una priorità». Tre direttrici che comprendono il contrasto alle disuguaglianze, la manutenzione urbana e il ripensamento della viabilità. Quest’ultimo aspetto rappresenta una questione particolarmente sentita dai cittadini, alle prese con difficoltà quotidiane negli spostamenti e con la necessità di una pianificazione più organica della mobilità cittadina.

Quali dovrebbero essere, invece, i primi provvedimenti del nuovo sindaco nei primi cento giorni di governo?

«Organizzare la macchina comunale e dare segnali visibili di presenza e conoscenza delle questioni della città». Un’indicazione essenziale, che richiama l’importanza del funzionamento degli uffici, della conoscenza delle problematiche amministrative e della capacità di stabilire fin dall’inizio un rapporto concreto con le esigenze della comunità. I primi mesi di governo saranno inevitabilmente un banco di prova per la nuova amministrazione, chiamata a dimostrare capacità organizzativa e attenzione verso le questioni quotidiane, oltre alla volontà di tradurre il programma elettorale in interventi concreti.

Infine, quale prospettiva immagina per il futuro politico e amministrativo di Battipaglia? La città ha bisogno di una nuova classe dirigente o di un rinnovamento dei programmi e del metodo di governo?

«Il futuro sarà nelle mani dei cittadini che parteciperanno alla scelta della classe dirigente futura, che, a mio modesto avviso, deve avere la consapevolezza del ruolo di grande impegno e responsabilità che dovranno avere il sindaco, la Giunta, ma soprattutto il Consiglio comunale. Il mio futuro? Guardare con interesse a eventuali novità».