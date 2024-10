Riesame Alfieri, difesa chiede rinvio

Franco Alfieri resta in carcere, almeno fino al prossimo 28 ottobre. Questa mattina infatti vi era l’udienza per il Riesame ma gli avvocati difensori Agostino De Caro e Domenicantonio D’Alessandro hanno chiesto un rinvio, fissato per il prossimo 28 ottobre per studiarsi le carte ed arrivare preparati, almeno stando a quanto emerso fino ad ora.