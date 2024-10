Antonio Ventieri finalista del concorso mastro panettone 2024

Antonio Ventieri, pasticciere cilentano, ha conquistato un prestigioso secondo posto nella semifinale del concorso Mastro Panettone 2024. Questo importante traguardo segna un nuovo capitolo nella sua carriera, che ha avuto inizio non senza esitazioni, dopo aver conseguito il diploma da tecnico informatico e iniziato a collaborare con la madre in pasticceria. Nonostante un interesse iniziale piuttosto contenuto, Ventieri ha saputo apprendere e padroneggiare le tecniche della pasticceria classica, con particolare attenzione ai mignon. Tuttavia, la sua vera passione è esplosa nel momento in cui ha visto per la prima volta una torta in pasta di zucchero esposta in una vetrina: un vero colpo di fulmine per il cake design. Dopo anni di studio da autodidatta, Antonio ha portato quest’arte all’interno dell’attività di famiglia, ottenendo grande successo con le sue creazioni uniche, in particolare le “Letterine”. Queste deliziose monoporzioni, confezionate come lettere da spedire, hanno rapidamente conquistato il pubblico, grazie alla loro qualità, praticità e originalità. La forma rettangolare, ideata per garantire la massima integrità durante il trasporto, e la confezione con sigillo in ceralacca, completano l’esperienza gustativa con un tocco elegante e innovativo. Le letterine da Antonio partono dal Cilento e arrivano in tutto il mondo portando messaggi di amore e di dolcezza con gusti strepitosi ed innovativi. Il talento di Antonio non si ferma solo al cake design. In occasione del concorso Mastro Panettone, Ventieri ha dimostrato la sua abilità nel campo dei grandi lievitati artigianali, raggiungendo la finale nella categoria “Miglior Panettone Artigianale Tradizionale”. Su 232 partecipanti, il suo panettone si è distinto tra i 16 finalisti, un risultato che conferma la sua maestria e dedizione. La finale, che si terrà il 5 novembre a Bari, sarà un’ulteriore occasione per Antonio di dimostrare il suo valore e confrontarsi con i migliori artigiani del settore. Per Ventieri, questo concorso rappresenta non solo un’opportunità per mettersi in gioco, ma anche un momento di crescita e confronto con i colleghi, una filosofia che rispecchia appieno l’essenza di Mastro Panettone: promuovere l’artigianalità e la qualità, con trasparenza e dedizione. L’attesa per la finale è alta, ma indipendentemente dal risultato, Antonio Ventieri ha già conquistato il cuore del pubblico con le sue creazioni e la sua passione per la pasticceria. Un futuro dolcissimo lo attende. Raffaella D’Andrea