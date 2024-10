Riapre domani il Castello di Arechi a Salerno

Riapre al pubblico il castello di Arechi, a Salerno. Si parte domani con orario di apertura 9 – 17 dal martedì al sabato e 9 – 15 la domenica. “Ridiamo alla città il castello di Arechi – spiega il consigliere provinciale delegato alla Cultura Francesco Morra – dopo la chiusura decisa lo scorso agosto a seguito dell’incendio che ha interessato il monte Bonadies, visto che non sussistevano le dovute condizioni di sicurezza sia per i visitatori che per il personale. Ora riusciamo finalmente ad aprire al pubblico avendo eliminato i fattori di estremo pericolo. La Provincia di Salerno infatti – prosegue Morra – ha realizzato un intervento di rimozione del verde nel sentiero di accesso al castello dal parcheggio inferiore al belvedere superiore. Dunque è percorribile il viale di accesso al castello, mentre rimane interdetto ai visitatori il sistema sentieristico e in particolare il sentiero denominato “Del Principe” e i due sentieri che conducono alla Bastiglia”.