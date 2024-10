Givova: Longobardi, Pinkins non si muove

In seguito alla fuga di notizie delle ultime ore riguardo una possibile uscita del nostro capitano Kruize Pinkins in direzione Eurolega, più precisamente Zalgiris Kaunas, la Givova Scafati tiene a precisare quanto assolutamente infondate siano queste voci. La società non ha ricevuto alcuna richiesta né tantomeno ha intenzione di privarsi di un giocatore entrato ormai di diritto nella storia del club.

Commenta la vicenda il patron Nello Longobardi: “Mi accodo a quanto dichiarato da coach Andrea Trinchieri: colui che credeva di infastidirci attraverso questa boutade era, sicuramente, sotto effetto di alcool. Il posto di Pinkins è Scafati, e con questo la questione è chiusa”.