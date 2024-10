Furti a Salerno, sindaco Napoli e assessore Tringali: “Nessun allarme in città”

Dopo l’episodio del tentato furto di questa mattina, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e l’assessore alla sicurezza del Comune di Salerno, Claudio Tringali, ricordano che nei giorni scorsi c’è stato un vertice in Prefettura per l’installazione di nuove telecamere in città, ma non ritengono non ci sia un’emergenza in corso. «Abbiamo discusso nei giorni scorsi in Prefettura del piano che prevede nuovi occhi elettronici in città per una copertura capillare – spiega il primo cittadino -, servono ulteriori sforzi anche da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza, ma in generale, come ha ribadito più volte il Questore, Salerno non desta preoccupazioni particolari». «La città non presenta problemi di ordine pubblico – ribadisce l’assessore Tringali – presenta problemi tipici di una città da 130mila abitanti, in cui possono verificarsi episodi criminosi e non mi sembra il caso di creare allarmi».