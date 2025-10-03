Regionali, ufficiale il nome di Cirielli

E’ Edmondo Cirielli il candidato alla presidenza della regione Campania per la coalizione di centrodestra. Come annunciato da questo giornale nella giornata di ieri, il vice ministro È pronto a scendere in campo e il suo nome sarà ufficializzato già nelle prossime ore. Dovrebbero essere sette le liste a suo sostegno.
