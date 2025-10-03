Regionali, ufficiale il nome di Cirielli - Le Cronache Politica
Regionali, ufficiale il nome di Cirielli

  • Ottobre 3, 2025
E’ Edmondo Cirielli il candidato alla presidenza della regione Campania per la coalizione di centrodestra. Come annunciato da questo giornale nella giornata di ieri, il vice ministro È pronto a scendere in campo e il suo nome sarà ufficializzato già nelle prossime ore. Dovrebbero essere sette le liste a suo sostegno.

