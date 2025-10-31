Regionali, per FI boom di finanziamenti campani

A caccia dei voti dei moderati in vista delle Regionali di fine novembre, intanto in Campania Forza Italia fa il pieno di finanziamenti: ammontano a oltre 200mila euro quelli ricevuti da sostenitori campani a settembre, mese in cui fra l’altro il partito di Antonio Tajani ha celebrato la propria festa nazionale a Telese Terme, in provincia di Benevento. Nella lista aggiornata di contributi, prestazioni e altre forme di sostegno, sul sito di FI, spiccano i 100mila euro versati il 15 settembre da Ipi Spa, di Arzano (Napoli), specializzata in carta e imballaggi. Altri 50mila euro vengono dall’imprenditore napoletano Rosario Caputo, presidente di Federconfidi, federazione tra i consorzi di garanzia collettiva dei fidi. Eic Energia, di Sarno (Salerno), ha contribuito con 35mila euro, mentre Cinemafiction Formazione e Produzione, di Napoli, con 12mila. Non mancano versamenti più contenuti, di società o privati: i 2.800 euro di Gaetano Loffredo (Napoli), i 2.500 della società sportiva di Salerno Fun & Fitness, mentre da Scafati (Salerno) vengono i 2mila da Gravina Conserve e da Servizi Ecologici Ed Ambientali. Scatolificio Salernitano ha versato 1.500 euro, e altri mille Pasquale Sicignano, di Pompei. Fra i contributi ci sono quelli periodici degli eletti azzurri, fra cui – sempre relativamente a settembre – i 9.308 di Letizia Moratti (quasi 70mila finora da gennaio) e i 3mila Andrea Ninzoli Enderlin, suo assistente come si legge sul sito del Parlamento Ue. Tornando ai finanziamenti da parte di privati nel resto d’Italia, le società romane Sviluppo Uno (immobiliare) e Millennium hanno versato rispettivamente 100mila e 25mila euro. Un quarto di milione viene anche dalla società milanese del beverage Ibg, altri 20mila dal general contractor Renco di Pesaro, dalla milanese Wave (servizi per aziende) e dal Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione di Lodi.