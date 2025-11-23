Regionali Campania: alle ore 23 affluenza al 31,73% - Le Cronache Ultimora
Regionali Campania: alle ore 23 affluenza al 31,73%
Regionali Campania: alle ore 23 affluenza al 31,73%

  • Novembre 23, 2025
Regionali Campania: alle ore 23 affluenza al 31,73%

L’affluenza alle elezioni regionali in Campania alle ore 23 e’ del 31,73 per cento. Alle precedenti elezioni regionali alla stessa rilevazione il dato era al 38,67 per cento.

