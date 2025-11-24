Affluenza in calo a Salerno e in provincia

Come prevedibile, la prima giornata di voto si chiude con un netto calo dell’affluenza in Campania e in provincia di Salerno, in linea con il dato nazionale. Alle 23 di ieri in Campania solo il 32,07% si è recato alle urne, a fronte del 38,91% della precedente tornata elettorale. Il dato più basso si registra a Benevento con il 28,93% degli aventi diritto, contro il 36,22% delle scorse regionali, con un crollo di circa otto punti percentuali. Segue Avellino che fa segnare una percentuale del 29,92% a fronte del 37,01%; poi Salerno con il 31,85% rispetto al 39,62% precedente; Napoli con il 32,24% contro il 38,85% e Caserta che, pur avendo il dato più alto con il 34,09%, mostra comunque un deciso calo rispetto al 40,20% passato. In provincia di Salerno. Nel Salernitano il dato più alto si registra a Sant’Egidio del Monte Albino: alle urne, fino alle 23 di ieri, il 46,22%, pur segnando un lieve calo rispetto al 49,41% della precedente tornata. Segue Corbara con il 42,96% degli aventi diritto (contro il 46,44% precedente). Il dato più basso si registra invece a Gioi con il 17,76% (contro il 22,31% della volta scorsa); seguono Alfano (17,77%) e Campora (17,89%). Tra i grandi comuni, Salerno città registra un’affluenza del 36,51%, mentre alle scorse regionali era del 40,71%; Agropoli 29,94%; Battipaglia 31,14%; Bellizzi 39,86. Crollo clamoroso a Cava de’ Tirreni: alle urne solo il 36,59% a fronte del 52,17%. A Eboli, alle 23 di ieri, il dato è del 32,88%; 35,37% a Baronissi; 30,24% a Capaccio Paestum; 38,51% a Fisciano; 37,69% a Mercato San Severino; 37,61% a Nocera Inferiore; 39,40% a Nocera Superiore. Crollo rilevante anche a Pagani, che segna solo il 32,17% degli aventi diritto mentre cinque anni fa superava il 50%. Pontecagnano Faiano registra il 32,92%; 30,64% a Sala Consilina; 32,10% a San Marzano sul Sarno; 38,69% a San Valentino Torio; 30,92% a Sarno. Inverte il trend il Comune di Montano Antilia che, a differenza della maggior parte dei centri, recupera qualche punto attestandosi al 27,74% contro il 27,68% precedente. Stessa situazione per il Comune di Pollica: il 26,41% degli elettori ha già votato, rispetto al 25,03% della precedente tornata. Recupero significativo anche a Romagnano al Monte che segna il 36,18% contro il 32,26% precedente e a Roscigno che raggiunge il 32,24% mentre alle scorse regionali, alla stessa ora, era al 28,62%. I cittadini avranno ancora qualche ora per recarsi al voto: i seggi apriranno alle 7 e si andrà avanti fino alle 15 quando inizierà lo spoglio elettorale. Già nella prima serata di oggi si avrà un quadro netto del nuovo presidente della giunta regionale e i primi consiglieri regionali. er.no.
