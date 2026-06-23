Reggimento Guide ricorda i 160 anni della Battaglia di Custoza

Si è svolta ieri mattina, presso la Caserma “D’Avossa”, sede del 19° Reggimento “Cavalleggeri Guide”, la conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni organizzate in occasione del 160° anniversario della Battaglia di Custoza. Il Colonnello Andrea Enzo Gottardo Crivellotto, comandante delle “Guide”, alla presenza delle autorità civili e militari e di una rappresentanza degli organi di informazione locali, ha illustrato il ricco programma di iniziative predisposte per commemorare uno degli episodi più significativi della storia del reggimento. La Battaglia di Custoza, combattuta il 24 giugno 1866 durante la Terza Guerra d’Indipendenza, valse infatti al Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) la Medaglia d’Argento al Valor Militare, prima importante decorazione conferita allo Stendardo del reparto. Le celebrazioni prenderanno il via il prossimo 24 giugno presso la Caserma “D’Avossa”, con una cerimonia di alzabandiera solenne e la deposizione di una corona d’alloro in onore dei Caduti. Alla manifestazione parteciperanno anche numerosi studenti degli istituti scolastici della città di Salerno, che avranno l’opportunità di assistere alla scopertura di un murales commemorativo realizzato in collaborazione con il Liceo Artistico “Sabatini-Menna”. La giornata si concluderà con l’annullo filatelico speciale delle cartoline celebrative dedicate all’evento. Il 25 giugno, invece, il Salone dei Marmi di Palazzo di Città ospiterà il convegno storico dal titolo “Prospettive storiche della Terza Guerra d’Indipendenza”, promosso con il patrocinio del Comune di Salerno. All’incontro prenderanno parte il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, professor Virgilio D’Antonio, il professor Carmine Pinto, ordinario di Storia Contemporanea presso lo stesso ateneo, e il professor Gianni Oliva, docente di Storia delle istituzioni militari e autore di numerose pubblicazioni di carattere storico e divulgativo. Le celebrazioni culmineranno il 26 giugno con il “Villaggio Guide”, allestito presso la Stazione Marittima di Salerno, al Molo Manfredi, e aperto al pubblico dalle ore 10 alle 20. Si tratterà di una mostra militare interattiva pensata per avvicinare cittadini, studenti e famiglie alla realtà dell’Esercito Italiano. I visitatori potranno osservare da vicino reperti storici, mezzi blindati, equipaggiamenti e tecnologie di ultima generazione attualmente in dotazione alla Forza Armata. Nel pomeriggio, alla presenza del Generale di Brigata Francesco Ferrara, comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, nonché delle autorità civili, militari e religiose del territorio, si svolgerà la cerimonia ufficiale di commemorazione del 160° anniversario della Battaglia di Custoza e la tradizionale Festa di Corpo del Reggimento. L’obiettivo delle iniziative è quello di creare un ponte ideale tra i valori che contribuirono all’unità nazionale nel 1866 e l’impegno che ancora oggi caratterizza gli uomini e le donne dell’Esercito Italiano, offrendo al contempo un’importante occasione di approfondimento storico e di educazione civica per le nuove generazioni. «Quest’anno celebriamo un anniversario particolarmente significativo. La Battaglia di Custoza rappresenta un momento fondamentale nella storia del nostro reggimento, perché vide lo Stendardo delle Guide essere insignito della sua prima onorificenza al Valor Militare. Da allora quella ricorrenza è divenuta la Festa di Corpo del Reggimento “Cavalleggeri Guide”», ha dichiarato il Colonnello Andrea Enzo Gottardo Crivellotto, comandante del 19° Reggimento “Cavalleggeri Guide” di Salerno.