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Ippodromo Valentinia; Domani sette corse al trotto

  • Giugno 23, 2026
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Ippodromo Valentinia; Domani sette corse al trotto

Pontecagnano Faiano – L’Ippodromo Valentinia accende i riflettori sulla terza riunione della stagione: mercoledì 24 giugno 2026, con il via alle batterie fissato alle ore 19:40, va in scena una serata di grande trotto che promette spettacolo, velocità e tanta passione per gli appassionati di ogni età. Il programma propone sette corse più due prove di qualifica, in un crescendo che terrà incollati alla pista fino a tarda sera. Ad aprire il convegno, alle 19:40, il Premio Gauchito riservato ai puledri indigeni di 3 anni, primo banco di prova per i giovani protagonisti del futuro. A seguire spazio alle generazioni in crescita con il Premio Pique (corsa nazionale, ore 20:05) e il momento clou per gli scommettitori con il Premio Mascotte dei Mondiali, valido come II Tris della giornata (ore 20:35), e i tre appuntamenti del Trio nei Premi Striker, Ciao e Zakumi. Tra i nomi più attesi nei box figurano allievi di scuderie storiche del territorio, con guidatori di esperienza pronti a contendersi i sette traguardi della serata. Non mancheranno discendenti di stalloni celebri del trotto – da Varenne a Napoleon Bar – a testimonianza della qualità dell’allevamento campano. La serata, a proprietà riservata, è l’occasione ideale per vivere da vicino l’emozione delle corse al trotto in una cornice estiva, tra l’odore della pista e il ritmo degli zoccoli. La chiusura della pista è prevista per le ore 18:50. L’Ippodromo Valentinia dà appuntamento al pubblico già da mercoledì sera e ricorda le prossime giornate in calendario: lunedì 29 giugno (con TQQ), lunedì 6 luglio, lunedì 13 luglio (TQQ) e mercoledì 22 luglio.

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