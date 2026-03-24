Rea incanta per i 5 anni della filiale della Banca Monte Pruno

Una serata di grande intensità musicale ed umana ha segnato il secondo appuntamento culturale promosso dalla Banca Monte Pruno a Cava de’ Tirreni, nell’ambito delle iniziative per celebrare i cinque anni di presenza della filiale nella città metelliana. Nello scenario suggestivo del Jazz Club “Il Moro”, luogo simbolo della cultura musicale del territorio, la Banca – in collaborazione con DLiveMedia – ha dato vita ad un evento capace di unire arte, riflessione e partecipazione, confermando una visione che va oltre l’attività bancaria tradizionale e si radica nel sostegno concreto alla crescita culturale delle comunità. Protagonista della serata è stato il Maestro Danilo Rea, tra i più apprezzati pianisti italiani a livello internazionale, che, accompagnato da Dario Deidda al basso e Giovanni Colasanti alla batteria, ha regalato al pubblico un’esperienza musicale di straordinaria qualità, fatta di improvvisazione, sensibilità e dialogo continuo tra gli strumenti. Ad aprire l’evento, oltre al saluto del Direttore Generale Cono Federico, un momento di confronto e racconto con l’artista, guidato dalla giornalista musicale Valeria Saggese, che ha saputo mettere in luce non solo il percorso artistico di Rea, ma anche il valore di iniziative come questa nel rafforzare il legame tra istituzioni, cultura e territorio. La partecipazione è stata ampia e sentita: presenti numerosi soci e clienti della BCC Monte Pruno; insieme al Direttore Generale Cono Federico e al Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea hanno preso parte all’iniziativa anche il Presidente Michele Albanese, il Vice Presidente Antonio Ciniello e il consigliere Filiberto Pasca. Nel suo intervento il Direttore Generale Cono Federico ha sottolineato il valore strategico e simbolico dell’iniziativa: “Celebrare i cinque anni della nostra presenza a Cava de’ Tirreni attraverso momenti culturali come questo significa dare concretezza al nostro modo di essere banca: non solo intermediari finanziari, ma parte viva delle comunità. Con questi eventi vogliamo restituire al territorio una parte della fiducia che ogni giorno ci viene accordata, promuovendo cultura, relazioni e occasioni di crescita condivisa. I risultati raggiunti in questi anni sono per noi motivo di soddisfazione e ci spingono a proseguire con ancora maggiore impegno, grazie anche al lavoro di squadra dei nostri collaboratori e alla guida attenta del Preposto Cristian Coccaro”. Con questo evento si consolida ulteriormente il legame tra la Banca Monte Pruno e la comunità della Città di Cava de’ Tirreni, in un percorso che valorizza luoghi simbolo della cultura e promuove esperienze autentiche, capaci di parlare al cuore delle persone e di rafforzare il senso di appartenenza.