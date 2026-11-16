Torna al centro dell’attenzione la delicata vicenda della Vasca di laminazione di Pandola, infrastruttura strategica per la mitigazione del rischio idraulico. A distanza di mesi dagli impegni assunti dalla Regione Campania, i lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e rifunzionalizzazione dell’impianto non sono ancora iniziati. La vicenda ha almeno due precedenti d’impegno istituzionale: il primo, assunto nell’incontro istituzionale del 30 giugno scorso, quando il primo cittadino, accompagnato dal vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Fabbricatore, aveva ricevuto rassicurazioni circa l’imminente aggiudicazione dei lavori alla Vasca di Pandola, finanziati per circa 15 milioni di euro, con un timing di aggiudicazione entro quindici giorni e l’apertura del cantiere per la metà di settembre; il secondo, datato fine settembre, con le rassicurazioni di aggiudicazione nella fase delle verifiche finali. A metà novembre, tuttavia, gli interventi non risultano ancora avviati. Anzi, di più: non sarebbe stata ancora formalizzata neppure l’aggiudicazione definitiva. «Non possiamo continuare ad assistere a un susseguirsi di annunci, rassicurazioni e rinvii su un tema così delicato come la sicurezza idraulica del nostro territorio – dichiara Antonio Somma – Parliamo di un’opera fondamentale per la tutela di intere comunità, in particolare delle frazioni di Pandola e Acigliano, che negli anni hanno vissuto situazioni di grave difficoltà a causa degli allagamenti. I cittadini hanno il diritto di sapere quando inizieranno concretamente i lavori e quali siano le ragioni di questi ulteriori ritardi». La preoccupazione dell’Amministrazione comunale è legata soprattutto alle attuali condizioni della Vasca di Pandola e dei torrenti Solofrana e Calvagnola, per i quali vengono da tempo richiesti interventi di pulizia, dragaggio e manutenzione. La stessa documentazione tecnica regionale evidenzia come l’accumulo di sedimenti e la crescita della vegetazione spontanea abbiano progressivamente ridotto la capacità di invaso della Vasca di Pandola, compromettendone la funzionalità idraulica e aumentando le criticità per le aree a valle. «La nostra non è una polemica istituzionale, ma una richiesta di responsabilità e di rispetto degli impegni assunti – prosegue Somma – Ogni volta che si verificano precipitazioni intense, tanti nostri concittadini tornano a vivere con l’ansia e la paura di possibili esondazioni. Sono timori comprensibili, alimentati da quanto già accaduto in passato. Non è accettabile che opere attese da anni, e per le quali sono state individuate importanti risorse economiche, continuino a subire rinvii senza che vengano fornite spiegazioni puntuali». La richiesta del primo cittadino non riguarda soltanto l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria della Vasca di Pandola. Restano infatti da chiarire anche le tempistiche dei progetti di ampliamento della stessa vasca e di realizzazione di una nuova infrastruttura di laminazione in località Sant’Angelo, per i quali, nell’incontro di giugno, erano state indicate previsioni di avvio rispettivamente tra giugno e luglio 2027 e all’inizio del 2028. A queste opere si aggiungono gli interventi urgenti di pulizia e dragaggio dei tratti più critici dei torrenti Solofrana e Calvagnola, per i quali erano stati prospettati sopralluoghi tecnici con il coinvolgimento degli operatori della SMA Campania. «Chiediamo alla Regione Campania di comunicarci con urgenza lo stato effettivo delle procedure, le eventuali criticità che ne stanno rallentando la conclusione e soprattutto un cronoprogramma preciso e attendibile – sottolinea il Sindaco – Occorre inoltre intervenire sui tratti più critici dei corsi d’acqua, senza attendere che si verifichino nuove emergenze. La prevenzione deve tradursi in azioni concrete e tempestive». Il Sindaco ribadisce, infine, la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a collaborare con gli uffici regionali e con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, sottolineando tuttavia la necessità di imprimere un’accelerazione decisiva alle procedure. «Continueremo a seguire questa vicenda con la massima attenzione e determinazione, sollecitando ogni iniziativa utile a ottenere l’avvio degli interventi. Non intendiamo lasciare soli i cittadini che da troppo tempo attendono risposte. La tutela della pubblica e privata incolumità non può essere subordinata a continui rinvii. La sicurezza del nostro territorio viene prima di tutto e non può più aspettare».