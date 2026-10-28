Ragno violino, come riconoscere la puntura: cosa succede se morde e cosa fare

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Una 39enne di Ostia, Sabrina Gigliotti, è morta dopo 40 giorni dalla puntura di un ragno violino. La sua famiglia ha sporto denuncia, sul caso la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo – al momento contro ignoti – e, per fare chiarezza sulle cause del decesso, è stata disposta l’autopsia.

Ma cosa succede con una puntura di ragno violino? E come comportarsi se morde? Il Loxosceles rufescens, alias ragno violino, è un ragnetto giallo-marrone che prende il nome da una caratteristica macchia scura sulla parte anteriore del corpo che ricorda la forma di un violino. “Presente ubiquitariamente in Italia, si può trovare in ambiente domestico. È un ragno velenoso per l’uomo, tuttavia il suo morso non è un’urgenza medica e pertanto non è necessario recarsi subito in pronto soccorso”. Rassicurano così i medici del Centro antiveleni e tossicologia Maugeri di Pavia, che in un focus online tracciano l’identikit dell’insetto.

“Il suo veleno può causare diversi quadri di lesione”, si legge. Si va da una “lesione minima” (che compare al momento del morso, è molto piccola e guarisce spontaneamente), al cosiddetto “loxoscelismo eritematoso” (che compare a poche ore dal morso, con rossore, prurito e gonfiore lievi che passano spontaneamente), fino al “loxoscelismo necrotico” che insorge a distanza di almeno 48 ore dalla puntura e si presenta con un’area di cute nerastra, di pochi millimetri o centimetri di diametro.

“L’evoluzione da semplice morso a loxoscelismo necrotico è molto rara – viene precisato – e solo meno dell’1% di questi casi evolve a loxoscelismo sistemico” con sintomi simil-influenzali, febbricola e dolori articolari. “Il peggioramento della lesione e le eventuali complicanze dipendono da patologie preesistenti della persona colpita (es. diabete, disturbi del sistema immunitario, ecc.)”, sottolinea il Cav pavese che aggiunge: “Ad oggi non si sono mai registrati casi letali di morso di ragno violino sul territorio italiano”.

I tossicologi ricordano che “le punture di altri insetti/imenotteri (api, vespe, calabroni, zanzare, pappataci) e ragni non velenosi sono indistinguibili dal morso di ragno violino (lesione eritematosa), quindi si può parlare di morso certo solo se si vede il ragno mordere e se ne ha poi il riconoscimento aracnologico”. Ciò premesso, in caso di morso la prima indicazione degli esperti è “verificare sempre di avere copertura attiva per la vaccinazione antitetanica”. Riguardo al trattamento, da “valutare sempre con il medico curante e/o il medico del Centro antiveleni)”, dipende dal tipo di lesione. In caso di lesione minima: “Disinfezione locale più applicazione di crema antibiotica (es. gentamicina); per il loxoscelismo eritematoso: “Disinfezione locale più applicazione di crema antibiotica (es. gentamicina) più eventuale terapia antibiotica per via orale (es. doxiciclina), previa valutazione da parte del medico del Centro antiveleni”; per il loxoscelismo necrotico o sistemico: “Recarsi subito in pronto soccorso e far contattare il medico del Centro antiveleni”. Infine, per mettere in sicurezza la casa “esistono in commercio prodotti specifici per la disinfestazione dell’abitazione dagli aracnidi e dagli insetti striscianti”.

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