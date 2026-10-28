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Leasing, Schlitzer (Assilea): “Prevista crescita del 5% per il 2027”

  • Ottobre 28, 2026
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Leasing, Schlitzer (Assilea): “Prevista crescita del 5% per il 2027”

(Adnkronos) – “I dati sono positivi, il 2026 dovrebbe chiudere con un tasso di crescita dei nuovi contratti che è prossimo al 4%, mentre per l’anno prossimo addirittura si prevede un tasso di crescita vicino al 5% a dimostrazione del fatto che il leasing è un canale di finanziamento molto importante per le piccole e medie imprese italiane”, queste le parole di Giuseppe Schlitzer, direttore generale Assilea, a margine del Salone del Leasing oggi a Milano. 

Lease 2026, giunto alla nona edizione, rappresenta il principale momento pubblico di confronto tra istituzioni, imprese e operatori del mercato volto a facilitare il dialogo strategico tra le aziende del settore. Tuttavia, ha evidenziato Schlitzer, “c’è ancora una distanza rispetto al resto dell’Europa dove il leasing è molto più utilizzato. Se l’intensità sugli investimenti delle piccole e medie imprese in media europea è al 22%, noi siamo alla metà, all’11%, quindi dobbiamo recuperare un divario con il resto dell’Europa”. 

Per recuperare questo divario con gli altri Paesi europei, ha concluso Schlitzer, “È assolutamente importante che il leasing venga riconosciuto al pari delle altre forme di finanziamento quando ci sono degli incentivi. Escludere dai bandi il leasing è sbagliato”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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