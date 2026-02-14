Prosperi (Cavese): Pari anche stretto - Le Cronache Sport
Prosperi (Cavese): Pari anche stretto
  • Febbraio 14, 2026
Soddisfatto per il pareggio raggiunto nel finale il mister della Cavese Prosperi analizza il derby con la Salernitana: “Pareggio giusto? Nella prima mezz’ora abbiamo giocato solo noi. Abbiamo avuto dieci minuti di sbandamento. Le azioni della Salernitana ci sono, stiamo parlando anche di una squadra concepita per vincere e di qualità enorme. Nella ripresa si è giocato ad una porta. I granata sono pericolosi perché molto fisici. Non volevo prendere il secondo gol perché speravo e sentivo di poter riprendere la gara. Rammaricato per il tempo che siamo stati nella metà campo granata abbiamo concretizzato poco. Punto che fa morale, pari ampiamente meritato. Una soddisfazione per noi e i tifosi che ci tenevano per questo derby. Rigore netto per il fallo di mano di De Boer, il fallo su Molina non è chiaro se l’attaccante si è lasciato cadere prima”

