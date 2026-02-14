Prosperi (Cavese): Pari anche stretto

Soddisfatto per il pareggio raggiunto nel finale il mister della Cavese Prosperi analizza il derby con la Salernitana: “Pareggio giusto? Nella prima mezz’ora abbiamo giocato solo noi. Abbiamo avuto dieci minuti di sbandamento. Le azioni della Salernitana ci sono, stiamo parlando anche di una squadra concepita per vincere e di qualità enorme. Nella ripresa si è giocato ad una porta. I granata sono pericolosi perché molto fisici. Non volevo prendere il secondo gol perché speravo e sentivo di poter riprendere la gara. Rammaricato per il tempo che siamo stati nella metà campo granata abbiamo concretizzato poco. Punto che fa morale, pari ampiamente meritato. Una soddisfazione per noi e i tifosi che ci tenevano per questo derby. Rigore netto per il fallo di mano di De Boer, il fallo su Molina non è chiaro se l’attaccante si è lasciato cadere prima”
Categorie
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco