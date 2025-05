Raffaele Ciancio una vita nel calcio salernitano

i è tenuta la cerimonia di premiazione delle benemerenze 2025 promossa dalla Lega nazionale dilettanti e dal Settore giovanile e scolastico della Figc. L’evento, dedicato a dirigenti, tecnici, arbitri e operatori che hanno contribuito in modo esemplare alla crescita del calcio dilettantistico, ha visto tra i premiati Raffaele Ciancio, 65enne originario di Ischia e salernitano d’adozione. Già arbitro per molti anni nella sezione Aia di Battipaglia, Ciancio si è distinto nel tempo come dirigente sportivo al servizio di varie società del territorio salernitano, tra cui la Rinascita Fuorni, con cui nel 2005 ha conquistato un campionato di Terza Categoria, e il Castelvernieri, squadra oggi impegnata anche nel mantenere vivo il ricordo di Fabio Rinaldi, giovane atleta scomparso prematuramente per un male incurabile.