Provinciali, oggi l’annuncio di Napoli

di Erika Noschese

È, o meglio dovrebbe essere, il giorno di Vincenzo Napoli. Il sindaco di Salerno oggi dovrebbe essere ufficialmente il candidato alla presidenza di Palazzo Sant’Agostino per la coalizione di centrosinistra. I dem si ritroveranno questa sera presso la sede di via Manzo per presentare ufficialmente la candidatura del primo cittadino del capoluogo di provincia, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto. Un nome che sarà poi messo sul tavolo della coalizione e, di fatto, lancerà ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni del prossimo 6 aprile. Napoli ha avuto la benedizione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che prova a blindare la città di Salerno, se la Corte Costituzionale dovesse opporsi al terzo mandato.Fumata nera, invece, in casa Fratelli d’Italia: ieri l’incontro tra gli amministratori del salernitano, i militanti e il consigliere provinciale Giuseppe Fabbricatore per scegliere il nome del candidato alla presidenza della Provincia, prima di avviare poi la raccolta firme e la campagna elettorale. Al momento, a dispetto di quanto inizialmente annunciato, non c’è stata l’ufficialità del nome ma il cerchio si è ristretto: in campo oggi ci sono Luigi Guerra, Giampiero Nuzzo e Giuseppe Rinaldi, rispettivamente sindaco di Lustra, Caselle in Pittari e Montesano sulla Marcellana. Nei prossimi giorni ci sarà l’incontro definitivo e poi il centrodestra si riunirà per scegliere il candidato presidente e avviare, entro il 17 marzo, la raccolta delle 300 firme necessarie alla candidatura.Intanto, per il presidente eletto non mancheranno di certo i problemi: i socialisti rivendicano la vice presidenza. Il segretario nazionale Enzo Maraio, infatti, nei giorni scorsi ha lanciato un appello al Pd ad essere generoso con gli alleati, contestando il tentativo, fino ad ora sempre andato in porto, di occupare ogni casella vuota per ruoli di spicco. È evidente che vi è una guerra interna al Pd, e al centrosinistra in generale, che si è scatenata proprio con la scelta del dopo Alfieri: da un lato i sindaci della Costiera che avrebbero voluto imporsi per garantire maggiore rappresentatività al territorio, dall’altro il primo cittadino Giuseppe Lanzara, fortemente voluto dal deputato Piero De Luca e, infine, l’agro nocerino sarnese ampiamente rappresentato negli anni passati. Intanto, è caccia al candidato anche a Capaccio Paestum, comune oggi commissariato che tornerà al voto la prossima primavera. Al momento, il Pd sembra aver individuato, in continuità con l’amministrazione Alfieri, Antonio Agresti, assessore uscente al Bilancio. Il nome, anche in questo caso, dovrà essere messo sul tavolo della coalizione di centrosinistra ma al momento gli scenari sono in continua evoluzione. Per il centrodestra resta in piedi l’ipotesi Antonio Fasolino mentre i due candidati sindaci Emanuele Sica e Carmine Caramante potrebbero unirsi per dare vita a una coalizione civica.