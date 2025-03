Provinciali. Napoli parla già da Presidente

“Sono stato designato dalla coalizione come potenziale presidente. La candidatura è un fatto che mi onora profondamente: sono grato a quanti hanno voluto immaginare che io possa essere il Presidente della Provincia di Salerno”. Parole di un candidato “qualsiasi”, si direbbe, che scende in campo per combattere voto su voto per raggiungere il suo obiettivo, che in questo caso risiede in Palazzo Sant’Agostino. Eppure no: queste sono alcune delle dichiarazioni del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che si definisce onorato e grato per questa candidatura ma che, a tutti gli effetti, conosce già l’epilogo della narrazione. E lo sa talmente tanto bene da aver proseguito la sua piccola, brevissima dichiarazione in merito alle Provinciali indossando già, a conti fatti, la fascia di rappresentanza della Provincia di Salerno: “Naturalmente la mia sarà una presidenza di ascolto, di collaborazione, di ascolto dei territori, con una squadra che con modalità collegiali tratterà gli aspetti del nostro territorio provinciale che è vastissimo”. Parole che sanno di consapevolezza circa l’esito di una battaglia già vinta, tenendo conto delle attuali presenze del centrosinistra nei consigli comunali della stragrande maggioranza dei comuni della provincia di Salerno. er.no