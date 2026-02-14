Manfredi, Salerno? Credo serva generosità da parte di tutti - Le Cronache Ultimora
Manfredi, Salerno? Credo serva generosità da parte di tutti
Manfredi, Salerno? Credo serva generosità da parte di tutti

Manfredi, Salerno? Credo serva generosità da parte di tutti

“Credo che serva generosità da parte di tutti”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, arrivando al complesso monumentale di Santa Chiara, ha risposto a chi ha chiesto se per evitare la rottura del campo largo a Salerno alle prossime amministrative serva “generosità” da parte dell’ex presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Credo che la volontà della segretaria e del gruppo dirigente del Pd – ha aggiunto – sia fare in modo che il campo largo sia il più possibile presente nelle competizioni delle prossime amministrative”

