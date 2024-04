Questa settimana un’altra squadra campana ha raggiunto il suo obiettivo stagionale. Complimenti alla Cavese per la promozione in Serie C con quattro giornate d’anticipo sulla fine del campionato regolare. Un successo che arriva dopo tre stagioni di assenza dalla Lega Pro e quindi ancora più importante e meritato per la storia e la tradizione della squadra e della città di Cava de’ Tirreni.

Lo scrive il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca