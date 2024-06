Processo movida salernitana, prima udienza

si è celebrata la prima udienza del processo definito della “movida salernitana”.

Il processo è iniziato dinanzi la I sezione penale del Tribunale di Salerno presieduta dal Giudice Domenico Diograzia, a latere dott. Giuseppe Bosone e Dr.ssa Viviana Centola; PM Dott.ssa Stefania Faiella.

Dopo la costituzione delle parti il Tribunale ha dato la parola alle difese per eventuali eccezioni preliminari.

L’avv. Michele Tedesco difensore di Vincenzo Bove ha eccepito la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per irregolarità delle varie autorizzazioni e l’avv. Giovanni Falci difensore di Vincenzo Casciello ha eccepito la nullità del decreto che dispone il giudizio per nullità dell’imputazione per vaghezza e indeterminatezza della stessa.

Il Tribunale si è riservato di decidere le questioni sollevate dai due difensori e ha rinviato in prosieguo all’udienza del 16 settembre nella quale, se il processo dovesse proseguire, verrà anche disposto un calendario delle udienze di trattazione