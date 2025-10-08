Post Fb di Cirielli candidato, 'rialziamoci per tornare grandi' - Le Cronache Ultimora
Givova va ko a Brindisi
Così il cervello traduce l’emozione in azione, lo studio
Von der Leyen, centrosinistra diviso: in ordine sparso su mozioni di sfiducia
Post Fb di Cirielli candidato, ‘rialziamoci per tornare grandi’
Post Fb di Cirielli candidato, ‘rialziamoci per tornare grandi’

  • Ottobre 8, 2025
Post Fb di Cirielli candidato, ‘rialziamoci per tornare grandi’

Il suo primo post su Facebook da candidato ufficiale del centrodestra per la presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli lo affida ad un messaggio ben preciso: “Rialziamoci per tornare grandi!. Dopo che l’intesa è stata raggiunta tra Fdi-Fi e Lega, Cirielli ha postato la sua foto sulla sua pagina con lo slogan ‘Il tuo presidente per la Campania”.

