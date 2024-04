Pontecagnano, Mazza attacca Vecchione

La decisione del consigliere Marco Vecchione di lasciare Movimento Libero per aderire ad Azione e passare in maggioranza porta con sé diverse polemiche. Ad intervenire, puntando il dito contro il collega, Angelo Mazza, leader di Movimento Libero ed ex consigliere comunale: «Movimento Libero prende atto del “cambio di casacca” del consigliere Vecchione, che si è unito al partito Azione e al centrosinistra. La sua decisione di unirsi a un gruppo che professa ideali diversi da quelli sostenuti durante la campagna elettorale la dice lunga sul suo atteggiamento. Questo non è corretto né nei confronti di un gruppo solido e coerente da 10 anni, né verso l’intero corpo elettorale che ha riposto fiducia nel nostro programma, un programma che il consigliere Vecchione ha fortemente sostenuto durante tutta la campagna elettorale. Vecchione ha fatto prevalere l’individualismo, scegliendo di aderire a un programma che neanche un anno fa aveva altamente contestato – ha dichiarato Mazza – Questo lascia trasparire che per lui la lealtà sia un dettaglio; per noi, invece, è un valore essenziale e irrinunciabile. Nonostante ciò, Movimento Libero si impegna a rimanere saldo e in conformità con tutto quello costruito in questi 10 anni, restando fedeli agli impegni presi nei confronti dei nostri elettori. Il nostro obiettivo primario rimane quello di servire la collettività con trasparenza e integrità, onorando il mandato che ci è stato conferito. In questo spirito di servizio, Movimento Libero estende un invito al dialogo a tutte le forze politiche che desiderano collaborare per il bene comune. Siamo convinti che solo attraverso una strategia condivisa e un’azione unitaria possiamo affrontare le sfide del nostro tempo e migliorare il benessere della nostra comunità. Auguriamo al consigliere Vecchione un sincero in bocca al lupo in maggioranza, auspicando che in futuro possa dimostrare maggiore rispetto verso gli elettori, il programma e il gruppo umano con cui si sceglie di fare politica». All’indomani del consiglio comunale anche il consigliere Giuseppe Bisogno aveva detto la sua: «Sono dispiaciuto perché Mo vimento Libero, forza politica di oltre 1000 voti, resta orfana in consiglio comunale senza un suo rappresentate». L’adesione di Vecchione ad Azione era nell’aria già da tempo: «Oggi, dopo un’attenta riflessione, in un’ottica di piena chiarezza, ritengo necessario e stimolante intraprendere un nuovo percorso in un partito nazionale che tracci l’iniziativa in un’area politica ben definita fissando una visione chiara e lunga di città. Oggi ringrazio e saluto con profonda riconoscenza Movimento Libero e ufficializzo la mia adesione al partito di Azione dichiarando la nascita del gruppo consiliare», ha detto nel corso del suo intervento in consiglio comunale il neo consigliere di maggioranza chiarendo che il passaggio in maggioranza «non snatura il mio ruolo ed è lontana da tatticismi e posizioni indipendenti di comodo che avrebbero richiesto, senza dubbio, scelte più agevoli e non quella che, oggi, ho inteso affrontare anche a costo di far risultare, per qualcuno, la mia decisione forse impopolare». e.n