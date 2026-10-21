Pontecagnano in lacrime per Antonio,

Una comunità stretta nel dolore per l’ultimo saluto ad Antonio Milito, il ragazzo di appena 15 anni morto sabato scorso in un tragico incidente stradale mentre era alla guida del suo ciclomotore, finito contro un autobus.

I funerali si sono svolti questo pomeriggio a Pontecagnano Faiano, dove in tanti si sono ritrovati per accompagnare il giovane nel suo ultimo viaggio. Particolarmente toccante la presenza di numerosi giovanissimi, amici e coetanei che hanno voluto testimoniare il proprio affetto e la vicinanza alla famiglia.

Ad accompagnare il feretro, palloncini bianchi e fumogeni, simboli di un saluto carico di commozione e incredulità per una vita spezzata troppo presto.

Per la scomparsa di Antonio è stato proclamato il lutto cittadino a Pontecagnano Faiano e a Montecorvino Pugliano, comune nel quale il quindicenne viveva con la famiglia. Due comunità unite da una tragedia che ha profondamente colpito il territorio.

Resta il dolore per una giovane vita interrotta a soli 15 anni e per una perdita che lascia sgomenti familiari, amici e quanti conoscevano Antonio. Una giornata di silenzio e raccoglimento per stringersi attorno ai suoi cari e condividere il peso di un’assenza difficile da accettare.