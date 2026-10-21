Il propfessor Vento ci scrive

Ringraziamo il professor Mario Vento, professore ordinario di Intelligenza Artificiale nell’Università di Salerno, di spiegare dettagliatamente ai nostri lettori il progetto scientifico dell’ateneo salernitano, nel quale è stato prorettore, per la Transizione Digitale. Il professore Mario Vento è stato nominato dal Rettore Virgilio D’Antonio per le sue specifiche competenze. Resta da chiarire la funzione e il ruolo degli spin-off fondati dal professor Vento considerato che sono stati definiti senza le nomine a cura dello steso Rettore e dei docenti che vi operano. Sarà il caso di riparlare dei centri spin-off dopo le nomine dell’Ateneo e l’elenco dei professori che vi opereranno. Oltre che l’analisi completa dei presunti conflitti di interesse che potrebbero crearsi tra il danaro pubblico e i legittimi interessi professionali privati.

Con l’augurio di una pronta stabilizzazione accademica del professor Bruno Vento, figlio del professor Mario, perché passi da dottore di ricerca al Consorzio Interuniversitario di Napoli a docente. Con gli stessi meriti riconosciuti al dottor Carlo Mazzocca, figlio del professor Nicola, entrato in servizio all’ateneo di Salerno.