Banca Monte Pruno e UNISA, avanti tutta

La Banca Monte Pruno e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno rinnovano la convenzione per il Master di II livello in “Anticorruzione, Data Protection e Cybersecurity”, diretto dai professori Francesco Fasolino e Antonino Sessa e giunto alla seconda edizione. Un impegno che si inserisce nella consolidata collaborazione tra la BCC e il Dipartimento dell’Università degli Studi di Salerno, a sostegno della formazione specialistica e della valorizzazione del talento dei giovani. Il percorso ha già prodotto risultati concreti durante la prima edizione del Master: alcuni partecipanti hanno, infatti, immediatamente trovato impiego, a testimonianza del valore di competenze sempre più richieste dalle organizzazioni pubbliche e private, oltre che del valore espresso dal progetto formativo universitario.La convenzione connessa al nuovo master, sottoscritta in questi giorni a Fisciano, presso l’Università degli Studi, prevede l’assegnazione, da parte della Banca, di una borsa di studio, a copertura integrale del costo del Master per uno studente meritevole con possibilità di attivare, inoltre, uno stage formativo presso l’Istituto. La collaborazione si arricchisce del contributo del Direttore Generale Cono Federico nel Comitato Scientifico e della promozione di occasioni di confronto tra mondo accademico e professionale. «Investire in questo progetto universitario – ha sottolineato il Direttore Generale Cono Federico – significa offrire ai strumenti concreti per costruire il proprio futuro professionale. Sapere che alcuni partecipanti alla prima edizione hanno già trovato impiego rafforza il significato di questa collaborazione. Sostenere percorsi che uniscono preparazione specialistica, cultura della legalità e conoscenza delle nuove sfide digitali significa accompagnare la crescita di professionisti capaci di generare valore per l’intera comunità. Siamo fieri di questa collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche guidato dal Prof. Fasolino, con il quale abbiamo già definito nuove e innovative proposte di partnership». «Il Dipartimento di Scienze Giuridiche – ha dichiarato il Professor Francesco Fasolino, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche – rinnova la convenzione con la Banca Monte Pruno per il Master di secondo livello in “Anticorruzione, Data Protection e Cybersecurity”, nel solco di una ormai consolidata collaborazione che ha visto la Banca sostenere e supportare alcune delle iniziative più importanti del Dipartimento nel campo della formazione, a beneficio degli studenti e del territorio. La seconda edizione del Master sarà inaugurata lunedì 26 ottobre presso l’Università degli Studi di Salerno, con una lectio magistralis sul tema della corruzione del Procuratore della Repubblica di Salerno, dott. Raffaele Cantone».