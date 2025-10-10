Ponte sul Tanagro, Pellegrino: Quattro anni di ritardi

“Da quattro anni il ponte sul fiume Tanagro, in località Caiazzano tra Padula e Sassano, è chiuso. Anni di attese, promesse, rinvii e lavori interrotti. È una situazione che non è più tollerabile per i cittadini e per le imprese del Vallo di Diano, che stanno pagando sulla propria pelle errori e ritardi inaccettabili”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, che ha presentato un’interrogazione a risposta immediata nel corso del Question Time del Consiglio regionale della Campania, chiedendo chiarimenti sullo stato dei lavori del ponte sulla Strada Provinciale 51.

“Nonostante le risorse siano state da tempo individuate e la Regione Campania abbia riconosciuto da subito l’importanza strategica di quest’opera — ha spiegato Pellegrino — a distanza di quattro anni la SP51 è ancora chiusa e non c’è una data certa per la conclusione dei lavori. L’iter è stato costellato da ritardi, sospensioni e continui rimpalli di responsabilità. È inaccettabile che un’infrastruttura così importante per la mobilità del territorio resti paralizzata da inefficienze tecniche e burocratiche. Siamo arrivati al paradosso — ha aggiunto il capogruppo di Italia Viva Casa Riformista — che i lavori, inaugurati nel luglio 2023 e iniziati concretamente solo a gennaio 2024, siano stati nuovamente bloccati dopo pochi mesi per quella che è stata definita una ‘sorpresa geologica’. Dopo anni di chiusura e migliaia di euro spesi, ci si accorge che i pali di fondazione non reggono il peso del ponte. È un errore gravissimo: queste verifiche dovevano essere fatte nella fase progettuale, non dopo quattro anni di attesa e disagi per un intero superficiale e una mancanza di controllo. I cittadini del Vallo di Diano meritano risposte, rispetto e una viabilità efficiente. La Regione ha fatto la sua parte, ora serve chiarezza da parte della Provincia e responsabilità da parte di chi ha commesso errori tecnici così gravi. Non possiamo più permettere che un territorio venga isolato e penalizzato in questo modo”, ha concluso Pellegrino.