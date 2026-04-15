Polichetti e il miracolo della vita ad Agropoli: nasce Luca

Un parto complesso, portato a termine con successo nonostante una gravidanza definita ad altissimo rischio, conferma il valore dell’assistenza specialistica offerta dall’Istituto clinico mediterraneo di Agropoli e delle professionalità impegnate nella gestione dei casi più delicati.

Il 9 aprile scorso, presso l’Icm di Agropoli, la signora Carla Landi di Cava de’ Tirreni ha dato alla luce il piccolo Luca, del peso di 2.550 grammi.

La gravidanza presentava condizioni di particolare complessità, sia per una grave patologia intestinale materna trattata con terapie avanzate basate sull’impiego di anticorpi monoclonali, sia per un severo ritardo di crescita fetale insorto alla 28esima settimana di gestazione. La situazione è stata seguita con attenzione dall’équipe del dottor Mario Polichetti, già primario dell’unità operativa di Gravidanza a rischio dell’Azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona di Salerno.

L’intervento è stato eseguito dall’équipe composta dal dottor Mario Polichetti e dal dottor Giuseppe Allegro. Determinante anche il supporto organizzativo e sanitario dell’istituto diretto dalla dottoressa Paola De Domenico e dell’Unità operativa di Neonatologia guidata dal dottor Francesco Ciccullo.

“Questo risultato dimostra quanto sia fondamentale affidarsi a strutture specializzate quando si affrontano gravidanze ad alto rischio”, ha dichiarato il dottor Mario Polichetti. “Dietro ogni nascita complessa c’è un lavoro di squadra fatto di competenza, monitoraggio costante e capacità di intervenire nei tempi giusti”.

“Ringrazio tutti i professionisti coinvolti e la famiglia che si è affidata a noi con fiducia”, ha aggiunto Polichetti. “La nascita del piccolo Luca rappresenta una bellissima notizia e la conferma che, anche nelle situazioni più difficili, preparazione e determinazione possono fare la differenza”.