Papa Leone a Pompei: bigliett esauriti

Sono tutti esauriti i posti – sia quelli seduti che quelli in piedi – nei settori destinati ai fedeli che seguiranno la visita di Papa Leone XIV dell’8 maggio a Pompei, in occasione della celebrazione del suo primo anno di pontificato. “Al momento non ci sono biglietti disponibili” si legge in testa al sito online dedicato all’evento http://papaleoneapompei.it.

Attivato ieri, in due ore ha registrato il sold out in tutti i cinque settori destinati all’accoglienza dei 5mila fedeli, così come la postazione in piazza Schettini e i posti l’interno del Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei, dove sarà possibile seguire le funzioni religiose in diretta ma sui maxischermi.

Il biglietto, disponibile solo online, è nominativo e non è cedibile né trasferibile, ma va esibito per il controllo del Qr cartaceo o sul telefonino, insieme con una documento di riconoscimento, che devono corrispondere ed essere esibiti anche in caso di eventuali controlli. All’interno del Santuario, gli scranni sono stati riservati ai portatori di disabilità e agli ammalati.

Proseguono intanto i preparativi per garantire la sicurezza del Santo Padre e dei fedeli. Oltre il Santuario, sono sotto stretta sorveglianza strade e settori destinati al passaggio del Papa che effettuerà un lungo giro in “Papamobile” partendo da piazzale San Giovanni XXIII e proseguendo lungo via Roma, via San Michele, piazza Schettini (all’interno) e piazza Bartolo Longo, fino al Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei passando dall’incrocio con Via Lepanto.

Mentre un’ampia area, che circonda il grande altare sul sagrato in piazza Bartolo Longo, è stata destinata alle autorità militari e civili, insieme con i sacerdoti e i religiosi. I posti riservati a questi ultimi, sono prenotabili gratuitamente solo con email, entro il 24 aprile. Al momento della prenotazione online era possibile scegliere tra i settori disponibili: B e C (posti a sedere in Piazza Bartolo Longo), H, G e I (posti in piedi nelle aiuole) e L (Piazza Schettini, posti a sedere con maxischermo).

Gli ingressi ai settori sono stati disposti in via Sacra, via Carlo Alberto e via Maradona, dalle ore 6 alle ore 9. Poi gli accessi saranno chiusi. Per gli accrediti dei media, la macchina organizzativa ha preparato le procedure ma attende l’autorizzazione del Vaticano. Nel sito dedicato alla visita pastorale di Papa Leone XIV a Pompei, viene spiegato il significato dell’evento religioso del prossimo 8 maggio, che intende celebrare il primo anno della sua elezione al soglio pontificio, avvenuta l’8 maggio 2025, giorno dedicato alla Supplica alla Beata Vergine del Rosario.

Fu lo stesso Santo Padre, in quella storica data, a sottolinearlo nel primo saluto alla folla dalla Loggia della Basilica di San Pietro. La ricorrenza assume un più intenso significato per la Chiesa e per Pompei che accoglie la visita del Santo Padre nel 150° anniversario dalla posa della prima pietra del Santuario, tenutasi alla presenza del fondatore, San Bartolo Longo, l’8 maggio 1876.