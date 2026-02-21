Pisano, delegazione incontra De Luca: “Dovete andare in Regione”

di Erika Noschese

Prosegue senza sosta la battaglia a tutela del diritto al lavoro dei dipendenti delle Fonderie Pisano. Ieri mattina una delegazione della Rsu Pisano ha atteso l’ex presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, sotto la sede della Camera di Commercio di via Roma, dove era in corso un incontro organizzato dal Consorzio Asi. La rappresentanza sindacale unitaria, alla presenza anche di Domenico Volpe e Angelo Clemente, ha provato a intercettare, senza successo, anche l’assessore regionale alle Attività Produttive, Fulvio Bonavitacola. Sarebbe emersa, invece, una disponibilità a un confronto da parte del presidente del Consorzio Asi, Antonio Visconti. «Andate in Regione», ha detto l’ex governatore ai delegati Rsu che hanno chiesto un aiuto per evitare la chiusura definitiva dopo che la Conferenza dei Servizi nei giorni scorsi ha avviato il procedimento di diniego dell’Aia. A ribadire la necessità di procedere con la delocalizzazione del sito industriale è stato il deputato salernitano del Pd, Piero De Luca: «Sul tema delle Fonderie Pisano abbiamo sempre chiesto un impegno chiaro verso la delocalizzazione di questo sito industriale, per salvaguardare i livelli occupazionali e, allo stesso tempo, tutelare la salute pubblica e l’ambiente. Purtroppo, per una serie di condizioni di contesto, non si è riusciti in questi anni a portare avanti un concreto progetto di rilocalizzazione. Dobbiamo però continuare a lavorare in questa direzione, prevedendo anche tempi adeguati per una fase transitoria che consenta di raggiungere l’obiettivo, garantendo sia la continuità occupazionale sia la piena tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini». Per Antonello Sada, presidente di Confindustria Salerno, la chiusura delle Fonderie Pisano rappresenta «una sconfitta per tutti»: «Ho un colpo al cuore per la vicenda Pisano, perché far morire un’azienda che dà 100 posti di lavoro, produce utili, esporta e si impegna a essere sostenibile con i nuovi forni elettrici e altri investimenti, significa registrare una sconfitta per tutti: per noi, per l’impresa, per il territorio e per la politica». Intanto, come detto nei prossimi giorni dovrebbe esserci un primo incontro con il presidente Visconti. La richiesta dei lavoratori è semplice: individuare, tra Battipaglia, Bellizzi, Eboli o altri comuni della provincia che ricadono nel perimetro Asi un terreno in grado di ospitare le fonderie che chiaramente andrebbero ad incidere sul territorio con un impianto 2.0 e le migliori tecnologie proprio per garantire il rispetto del diritto alla salute pubblica e nel frattempo avere la possibilità di lavorare.