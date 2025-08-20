Pippo Baudo, alle 16 i funerali. Padre spirituale: "Ultime settimane di grande sofferenza" - Le Cronache
Pippo Baudo, alle 16 i funerali. Padre spirituale: "Ultime settimane di grande sofferenza"
Pippo Baudo, alle 16 i funerali. Padre spirituale: “Ultime settimane di grande sofferenza”

Pippo Baudo, alle 16 i funerali. Padre spirituale: “Ultime settimane di grande sofferenza”

(Adnkronos) – E' stata chiusa poco dopo le 13 di oggi la camera ardente per rendere omaggio a Pippo Baudo nel Santuario di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania (Catania). La chiesa riapre alle 15 per i funerali che inizieranno alle ore 16. Presiederà il vescovo di Caltagirone, mons. Calogero Peri. Concelebreranno sedici sacerdoti tra cui il parroco don Giuseppe Luparello e don Giulio Albanese, padre spirituale di Baudo, che detterà l’omelia. “Le ultime settimane sono state per Pippo Baudo di grande sofferenza. Era sotto morfina, però lucido. E, comunque, per lui è stato un tempo, sono parole sue, di purificazione, di liberazione", ha detto lasciando la camera ardente don Giulio Albanese, che gli è stato accanto negli ultimi mesi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

