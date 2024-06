Piero De Luca (Pd), risultato da’ fiducia, dati sud mandano segnale a governo

“Siamo estremamente soddisfatti per il risultato ottenuto dal Partito democratico alle elezioni europee”, si tratta di un dato “molto significativo di cui siamo estremamente soddisfatti, che ci da’ fiducia”. Lo ha detto il capogruppo del Partito democratico nella commissione Affari europei della Camera, Piero De Luca. Il risultato raggiunto “e’ il frutto di un impegno generoso della segretaria Elly Schlein, casa per casa, piazza per piazza, e di una campagna seria, concreta, di squadra, fatta dai nostri candidati e dai tanti militanti su tutti i territori, parlando dei problemi reali del Paese da affrontare in Italia e in Europa nei prossimi anni – ha aggiunto -. Il Partito democratico si conferma prima forza politica di opposizione e questo ci affida la responsabilita’ di continuare a lavorare con sforzo unitario per costruire un’alternativa di governo alla destra. Rileviamo con orgoglio anche il risultato del sud e della Campania, che ci vede prima forza politica. E’ un segnale positivo, che invia anche un messaggio di forte opposizione del Mezzogiorno alle politiche e alla proposta di riforma sull’Autonomia differenziata che il governo sta portando avanti”, ha concluso Piero De Luca.