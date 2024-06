Martusciello nuovo ‘mister 100mila voti’ in Campania

Dopo Alfredo Vito, transitato dalla Dc a Berlusconi, che registro’ questo clamoroso risultato nel 1992, la Campania incorona un nuovo ‘mister 100mila voti’. E’ il coordinatore regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello. “Il merito non e’ mio, e’ di Antonio Tajani che ci ha guidato sin qui, indicandoci una strada, e’ di Paolo Del Debbio che con il suo libro ha risvegliato l’affetto che gli italiani avevano per Silvio Berlusconi, e di Berlusconi che mi guida in ogni mia azione politica”, dice Martusciello.