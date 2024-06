Gambino (Fdi) è il salernitano più votato

Alberico Gambino, ex sindaco di Pagani e fedelissimo del Vice Ministro agli Affari Esteri Edmondo Cirielli (di cui è capo della segreteria alla Farnesina), è il candidato salernitano più votato nelle 1160 sezioni dell’intera provincia.

L’esponente di Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni (che è risultata di gran lunga la più gradita nelle urne) ha riportato oltre 33mila preferenze personali ed è da considerare a tutti gli effetti, nell’ambito della circoscrizione meridionale, un nuovo parlamentare europeo.

In questa speciale graduatoria Gambino ha staccato anche Lucia Annunziata (Pd) poco sotto le 30mila preferenze, Enzo Maraio (segretario del Psi candidato con Stati Uniti d’Europa, che non ha superato lo sbarramento del 4% nazionale) con circa 14mila voti, Lucia Vuolo (Fi) che non ha raggiunto i 10mila voti, Michele Santoro (pace Terra dignità) con poco più di 4mila preferenze, Gigi Casciello (Azione) sotto i 4mila voti e Dante Santoro (Lega) con circa 3mila voti.